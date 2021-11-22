للتسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 وكيفية التسجيل برقم السجل الخاص

للتسجيل في الضمان الاجتماعي، قامت المملكة العربية السعودية بكثير من التحديثات على النظام الخاص بالضمان الاجتماعي، ولهذا تكثر عمليات البحث للوصول إلى الإجراءات الجديدة التي يجب على المواطنين في المملكة القيام بها للتسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد، حيث نجد أن الضمان الاجتماعي هو عبارة عن أداة مساعدة تقدمها المملكة للمواطنين لتساعدهم على تخطي ظروف البلاد التي تمر بها في نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.

للتسجيل في الضمان الاجتماعي

نجد أن المملكة العربية السعودية وضعت عدد من القرارات الجديدة الخاصة بالضامن الاجتماعي، مثل:

عند وفاة صاحب المعاش تظل الأسرة تحصل على معاش الضامن الاجتماعي، بشرط خصم نصيب هذا الفرد من المعاش.

يمكن لكافة الأفراد المقيمين في المملكة العربية السعودية أن يحصلوا على معاش الضامن الاجتماعي بشكل دائم.

ضرورة التقديم بشكل إلكتروني ليحصل الفرد على معاش الضمان الاجتماعي من الفئات التي تستحق الحصول عليه.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

قد وضعت إدارة الضمان الاجتماعي بعض الخطوات التي يجب اتباعها للتسجيل في الضمان، وهذا عن طريق:

أول خطوة يدخل الفرد على: موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

بعد ذلك يكتب كافة البيانات التي تطلب منه: الاسم، رقم هويته، والبيانات الأخرى.

ثم الضغط على ( الخدمات الإلكترونية ).

ملء خانات البيانات والمعلومات الشخصية الخاصة بمقدم الطلب للحصول على الضمان الاجتماعي.

في النهاية يضغط على ( تقديم الطلب ).

كيفية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم السجل

يمكن للأشخاص الذين يريدون الاستعلام عن الضمان الاجتماعي أن يدخلوا على موقع الوزارة الإلكتروني ليستعلموا عن كافة التفاصيل من الموعد والقيمة، بالخطوات التالية:

الدخول على موقع الوزارة الرسمي.

الضغط على خيار ( الخدمات الإلكترونية ).

ثم اختيار ( الاستعلام ).

بعد ذلك إدخال رقم السجل في الخانة المخصصة لذلك بشكل صحيح.

ثم إدخال الرمز المائي مرة ثانية في الخانة المخصصة لذلك.

في النهاية الضغط على خيار ( عرض )، وبعدها سوف تظهر قائمة البيانات.

شروط الحصول على الضمان الاجتماعي