اجهزة كهربائية بالتقسيط من عبداللطيف جميل الشروط والأوراق

اجهزة كهربائية بالتقسيط هي أحد عروض التمويل المُقدمة من خلال شركة عبد اللطيف جميل للتمويل والإجارة في المملكة العربية السعودية وهي واحدة من الشركات التي توفر تمويل المنتجات الاستهلاكية بالإضافة إلى توفير عروض تقسيط سيارة تويوتا مستعملة كما أنها تُقدم عروض تقسيط سيارات بدون الكفيل ومهما كان نوع الجهاز الذي ترغب بالحصول عليه فيمكن تقسيط أجهزة كهربائية بدون فوائد من خلال الشركة، وسوف نتعرف على شروط اجهزة كهربائية بالتقسيط والأوراق المطلوبة أيضًا.

اجهزة كهربائية بالتقسيط

يمكن الحصول على اجهزة كهربائية بالتقسيط بدون فوائد 2021 في السعودية من خلال شركة عبد اللطيف جميل ولكن لا بد من معرفة جميع الشروط المطلوبة للحصول عليها، وهي:

ضرورة أن يكون المتقدم من الموظفين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

يتعين ألا تقل قيمة الرواتب عن ثلاثة آلاف ريال سعودي.

يشترط ألا تقل مدة العمل في الجهة التابع لها المواطن، عن 31 يوم وذلك لصالح المؤسسات الحكومية ومدة لا تقل عن 95 يوم للعاملين في القطاع الخاص.

أن يكون لدى العميل كفيل حاصل على الجنسية السعودية.

الأوراق المطلوبة لتقسيط الأجهزة الكهربائية عبداللطيف جميل

ويمكن الحصول على الأجهزة الكهربائية من عبداللطيف جميل بعد أن يتم تقديم الأوراق والمستندات التالية:

يشترط أن يتم تقديم صورة من خطاب تعريف بالراتب حديثة تصدر من جهة العمل لصالح المواطن السعودي.

تقديم كشف حساب من البنك لثلاث أشهر، وذلك عندما لا يكون خطاب التعريف مصدق عليه من خلال جهة العمل.

أصل وصورة بطاقة الهوية الوطنية للمطابقة.

ضرورة تقديم صورة وأصل الإقامة للمقيم، ويشترط أن تكون سارية المدة.

تقديم صورة صادرة من التأمينات الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص في السعودية.

ويمكن استخدام حاسبة التمويل المتوفرة لدى موقع عبد اللطيف جميل لحساب قيمة التمويل، وذلك من خلال إدخال مجموع الطلبات للأجهزة التي ترغب في تقسيطها بالإضافة إلى إدخال المدة التي ستقوم بالسداد فيها سواء عام أو عامين أو أكثر من ذلك، ثم النقر على خيار حساب التمويل، ويمكن معرفة المزيد عن الأجهزة الكهربائية والتمويل من خلال التواصل الهاتفي مع الشركة عبر رقم: 8002442211.