ايفون اقساط جرير الشروط ومعايير الأهلية الجديدة 2021

ايفون اقساط جرير من أهم الخدمات التي توفرها مكتبة جرير التي تقدم خدمات متعددة ومميزة، من بينها تقسيط جرير ايفون 12 إلى جانب أن هناك أيضًا عروض مكتبة جرير الأسبوعية والتي تشمل خصم يصل إلى نصف القيمة، وقد اشتهرت أيضًا المكتبة بتقديم مستلزمات الطلاب في جميع المراحل الدراسية، ويمكن الحصول عليها بالتقسيط، لذا سنتعرف على شروط تقسيط بسعر الكاش الراجحي جرير كما سنتعرف على الأوراق المطلوبة للحصول على ايفون اقساط جرير 2021.

ايفون اقساط جرير

من خلال معارض مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية يمكن الحصول على ايفون اقساط جرير وذلك بمميزات عديدة، من بينها:

تقسيط الجوالات بدون سداد قيمة الدفعة الأولى.

الحصول على موافقة فورية.

قيمة التمويل التي يمكن استلامها من المكتبة تصل إلى ثلاثين ألف ريال سعودي، ويمكن سدادها على فترة طويلة قد تبلغ حولاي 36 شهر.

لا تحتاج إلى كفيل من أجل تقسيط المشتريات في جرير، كما أن التقسيط متوافق مع الأحكام الإسلامية.

معايير الأهلية لتقسيط الجوالات في جرير

وهناك العديد من معايير الأهلية التي يتعين توافرها من أجل الحصول على تقسيط الجوالات من مكتبة جرير من بينها:

ضرورة ألا يقل العمل عن 21 عام لمن يعمل في القطاع الحكومي، كما أن رواتبهم ينبغي ألا تقل عن ثماني آلاف ريال سعودي ومدة الخدمة بالعمل لا تقل عن ثلاثة أشهر.

كما أعطت المكتبة الأحقية للعاملين في القطاع العسكري بالتقسيط في حال كانت أعمارهم لا تقل عن خمسة وعشرين عام ولا تقل مدة الخدمة عن ستة أشهر ولكن بشرط ألا تقل قيمة الرواتب عن ثمانية آلاف ريال سعودي.

أما العاملين في القطاع الخاص، فيمكنهم الحصول على التميول في حال كانت أعمارهم لا قتل عن 21 سنة، ورواتبهم لا تقل عن ثمانية آلاف ريال سعودي ويشترط ألا تقل الخدمة عن ستة أشهر.

أما المتقاعدين فيمكنهم أيضًا الحصول على تقسيط جوالات من مكتبة جرير إن كانت أعمارهم لا تزيد عن السبعين عام ويحصلون على رواتب شهرية لا تقل قيمتها عن خمسة آلاف ريال سعودي، وفيما يخص المقيم فلا بد ألا تقل الأعمار عن خمسة وعشرين عام ولا تقل المدة عن عام والرواتب لا تقل عن سبعة آلاف ريال سعودي.