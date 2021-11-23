نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام الضمان الاجتماعي المطور وطريقة التسجيل عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصدر نظام الضمان الاجتماعي المطور عمليات البحث بشكل كبير خلال هذه الفترة، نظرًا لطرحه من قبل الحكومة بصورة رسمية، وذلك بغرض تقديم كل سبل الدعم للمواطنين الأشد احتياجًا لهذا الدعم، بحيث يتم توفير مستوى مريح خالي من أي ضغوط مالية لكل مواطن داخل السعودية.

نظام الضمان الاجتماعي المطور

قامت وزارة التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عددًا من التحديثات في برنامج الضمان، حيث عملت على

دعوة كل المستفيدين من هذا البرنامج بالتسجيل في نظام الضمان الجديد، فالتسجيل قد بدأ يوم 20 نوفمبر من

سنة 2021، وسيتم إغلاق التسجيل ببرنامج الضمان الاجتماعي المطور في يوم 23 من شهر مايو سنة 2022،

فبعدها سيتم نقل كل مستفيد من هذا البرنامج بشكل تدريجي.

فالضمان الاجتماعي المطور يهدف إلى نقل أموال الزكاة والمال العام كذلك إلى كل مستفيد من هذا البرنامج يستحق

هذا الدعم، ولابد أن يتعامل هذا النظام بمرونة كافية مع احتياجات كل مستفيد واختلاف المستوى الاجتماعي من

شخص للأخر، كما أنه يريد أن يحقق درجة من الاستقلالية، بحيث يجعل هؤلاء المستفيدون من الضمان الاجتماعي

لهم درجة من الانتاجية والتفاعل داخل المجتمع السعودي.

التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور

تبدأ عملية التقديم في برنامج الضمان الاجتماعي المطور من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

ومن بعدها يقوم المتقدم بالذهاب إلى أيقونة تسجيل جديد الظاهرة أمامه بالصفحة.

ومن ثم تأتي خطوة كتابة البيانات والتي تتمثل في إدخال المتقدم لرقم هاتفه، ومن ثم كلمة السر الخاصة به، ورقم الهوية الوطنية، ومن ثم تاريخ ميلاده، فعليه أن يقوم بإدخال هذه البيانات بشكل صحيح دون أي أخطاء.

ثم يتم إدخال كود التحقق ومن بعدها يقوم المتقدم بالنقر على أيقونة التسجيل، وبعدها يتم كتابة رقم الآبيان الخاص بالحساب البنكي، وبالتالي سيتم تغيير واجهة البرنامج، وبذلك تتم عملية التقديم بنجاح.

وفي النهاية نكون قد وضحنا لكم كل ما يخص نظام الضمان الاجتماعي المطور، حيث وجدنا أن هذا اطرح الحكومة لهذا النظام المطور ما هو إلا دليل واضح بأنها حريصة كل الحرص على تقديم المساعدات الاجتماعية لكل مواطن يحتاج لها، وهذا بغرض تحسين القوى العاملة داخل السعودية.