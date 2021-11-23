بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، أحصل على تمويلك بمبالغ مالية كبيرة ، وشروط ميسرة ومتطلبات بسيطة ، بالإضافة إلى خيارات للسداد عديدة ومتنوعة ، عرض تمويلي قامت الشركة السعودية للتمويل بتقديمه للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، حيث صمم هذا المنتج بصيغة إسلامية ، وإجراءات سهلة وميسرة ، للحصول على السيولة النقدية التي يحتاج إليها العميل ، ويمكن للمواطن الموظف في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص الاستفادة من عرض تمويل الشركة السعودية ، بأقل دخل شهري وأقل هامش ربح.

التمويل الشخصي من الشركة السعودية للتمويل

تقدم الشركة السعودية للتمويل داخل المملكة العربية السعودية ، تمويل شخصي فورى ونقدي، بإجراءات سريعة وميسرة وسرعة في إنهاء جميع التعاملات الخاصة بالتمويل ، كما توفر الشركة هذا المنتج بمبالغ مالية كبيرة ، وبدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن وبدون تحويل الراتب الشهري لطالب التمويل ، وتقدم الشركة السعودية للتمويل أيضاً العديد من الإمتيازات للعملاء عند طلب هذا المنتج ، وسوف نستعرض في هذا المقال تلك الإمتيازات التي توفرها الشركة السعودية للتمويل بالمملكة للعملاء عند التقدم بطلب للاستفادة من التمويل الشخصي.

قرض الشركة السعودية للتمويل مصمم ليكون مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

يمكن لطالب التمويل الاستفادة من هذا المنتج بدون الحاجة إلى تحويل راتبه الشهري.

تمويل شخصي بمبالغ مالية تصل قيمتها حتي 500 ألف ريال سعودي.

يمكن لطالب التمويل الحصول على مبالغ مالية تصل قيمتها حتي 100 ألف ريال سعودي ، بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.

قرض الشركة السعودية للتمويل يتميز بهامش ربح منافس.

تعمل الشركة السعودية للتمويل علي سرعة إنهاء جميع التعاملات الخاصة بالتمويل الشخصي المتاح لدي الشركة.

طالب التمويل يمكنه القيام بالسداد المبكر لمبلغ التمويل الشخصي في أي وقت.

كيفية التقديم على طلب التمويل الشخصي من الشركة السعودية للتمويل

يمكن التقديم على قرض الشركة السعودية للتمويل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت ، وتعبئة نموذج التمويل الشخصي بكافة البيانات المطلوبة ، كما يمكن التقديم على طلب المنتج من خلال زيارة فرع الشركة المتواجد داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

شروط طلب التمويل الشخصي من الشركة السعودية للتمويل