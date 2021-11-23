اعفاء بنك الراجحي من سداد الأقساط المتبقية بشروط محددة تعرف عليها الآن

اعفاء بنك الراجحي من سداد الأقساط المتبقية تم الإعلان بشكل رسمي ووفق الأمر الملكي القادم من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حاكم المملكة السعودية بتقديم إحدى الخدمات المميزة لمواطني المملكة والتي تتميز في إعفاء مجموعة من الأفراد من تقسيط القروض والتمويلات الخاصة ببنك الراجحي وهذا وفق بعض الشروط المحددة لتتمكن من قبول الطلب والإعفاء من مختلف الأقساط المتبقية حيث نتعرف الآن على أهم هذه الشروط وطريقة التقديم والمستندات اللازمة لتقديم الطلب لبنك الراجحي باعتباره من أهم البنوك الموافقة بالشريعة الإسلامية داخل المملكة السعودية.

شروط الحصول على إعفاء من سداد أقساط بنك الراجحي

تمثلت الشروط التي حددتها المملكة لقبول طلبات الإعفاء من تسديد هذه القروض في كل من الحالات التالية

يتم إعفاء الأسرة عن تسديد القيم المتبقية من الأقساط في حالة تعرض المفترض للوفاة والذي يأتي تطبيقًا لقانون التأمين التكافلي.

الحالات التي يتعرض لها الإقراض المقترضين من الحوادث القوية التي تؤدي للإصابة الفرد بنوع من الإعاقة الكاملة والتي تعيقه من الحركة والعمل.

تتواجد بعض الحالات التي يتم إعفاء ها بشكل جانبي من الأقساط مثل كبار السن الغير قادرين على العمل أو الحصول على دخل شهري ثابت.

مختلف الأفراد الذين يتعرضون لإحدى الأزمات المادية والذين يمكنهم التواصل بشكل فعلي مع إدارة البنك حول إمكانية الإعفاء من السداد.

طريقة التقديم على الإعفاء من سداد أقساط بنك الراجحي

في حال تطابق المفترض لإحدى الحالات السابقة يمكنه تقديم طلب إعفاء عبر هذه الخطوات

التوجه بشكل رسمي للموقع الخاص ببنك الراجحي السعودي عبر منصة البحث جوجل https://www.alrajhibank.com.sa/.

الدخول إلى خدمات الإعفاء من الأقساط وملئ بيانات التسجيل وهذا من خلال وضع بيانات المفترض الأساسية وتحديد حالته.

في حالة الرغبة للتقديم من قبل المقترضين من إحدى الجنسيات الغير سعودي لابد من تقديم مرفق من صورك الاقامة.

ثم القيام بعرض طلب إخلاء السبيل من البنك مع تحديد فئة ونوعية القرض الذي قد تحصل عليه وقيمته.

المستندات المطلوبة للتقديم