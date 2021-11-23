نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 رابط التقديم وشروط الاستحقاق sbis.hrsd في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 اعتباراً من اليوم، حيث أوضحت الوزارة أن تفعيل النظام المطور للضمان الاجتماعي جاء بمرسوم ملكي بهدف تحقيق الاستقرار وإرساء الوسائل والتدابير المطلوبة واللازمة من أجل تقديم الدعم المناسب لكافة الأسر الأشد احتياجاً واستحقاقاً للدعم من الضمان الاجتماعي 1443، بالإضافة إلى ضمان ما يغطي كافة الاحتياجات الأساسية لكل مستحق من مستحقي الدعم الحكومي، ومن خلال ثقفني نوفر رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية الإلكترونية، كما يمكنكم الإطلاع على شروط استحقاق الضمان الاجتماعي الجديد، والحصول على رقم الضمان الاجتماعي الموحد مركز الاتصال المجاني للتواصل مع الدعم الفني، إلى التعرف على إجابة سؤال متى صرف معاش الضمان الاجتماعي والحالات التي يتوقف فيها.

نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

تم الإعلان اليوم السبت بتاريخ 15 ربيع الثاني 1443هـ الموافق لتاريخ 20 نوفمبر 2021م من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن تفعيل نظام الضمان الاجتماعي الجديد لتحقيق المزيد من الاستقرار وترسيخ التدابير اللازمة لتقديم الدعم الضماني المناسب للفئات الأكثر احتياجاً لضمان تغطية احتياجاتهم الأساسية وتوفير حياة كريمة لهم.

حيث وضعت الوزارة النظام الجديد للضمان الاجتماعي لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية للفئات الأشد الحاجة بما في ذلك الدعم المالي وخدمات التأهيل والتدريب، إلى جانب خدمات التوظيف والتمكين، بالإضافة إلى ضمان وصول أموال الزكاة للمستحقين والمستحقات، كما يسعى النظام الجديد إلى تحسين القوى العاملة وتحسين مهارات المستحقين والمستحقات.

والهدف من ذلك هو تعزيز جودة حياتهم الاقتصادية والاجتماعية، حيث يدعم نظام الضمان الاجتماعي المطور الذي تم الإعلان عن تفعيله اليوم من قبل الوزارة عل دعم الفئات الأكثر حاجة وفق المستهدفات لرؤية المملكة الرشيدة 2030، وقد تم تصميم النظام الجديد بناءً على الاحتياج الفعلي للتطوير بنظام الضمان الاجتماعي السابق، ومن يرغب في الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “الضمان الاجتماعي” يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالتالي.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشكل رسمي على أنه يتم التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور من خلال الدخول منصة الدعم والحماية الاجتماعية الإلكترونية التابعة للوزارة، ومن ثم إنشاء حساب جديد في منصة الدعم والحماية الاجتماعية الإلكترونية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.

كما يمكن من خلال الصفحة الرئيسية لمنصة الدعم والحماية التحقق من مشهد الضمان الاجتماعي 1443، ويمكنكم التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد الآن عبر البوابة الإلكترونية من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

موقع الضمان الاجتماعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (sbis.hrsd.gov.sa).

طريقة تقديم الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

تستقبل منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة طلبات التقديم على الضمان الاجتماعي المطور الجديد المعلن عنه من قبل الوزارة، حيث يتم التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق عالية، ثم النقر على خيار “تسجيل جديد” أسفل الصفحة الرئيسية.

ثم تعبئة البيانات الشخصية للمتقدم وهي (رقم الهوية الوطنية – رقم الجوال – تاريخ الميلاد بالهجري – إنشاء كلمة المرور وتأكيدها)، ويجب ملاحظة أن كلمة المرور ينبغي أن تتكون من حرف صغير وأخر كبير على الأقل، ورقم واحد على الأقل، وألا يكون هناك أكثر من رقمين أو حرفين متتاليين، وأن تحتوي على رمز وتتكون من 8 خانات على أقل تقدير.

ثم كتابة رمز التحقق والتأشير في مربع التعهد بعد قراءة الشروط والأحكام، ثم النقر على زر “تسجيل”، وسيتم إرسال رسالة نصية تتضمن رمز التحقق، قم بكتابته ثم تعبئة رقم آيبان الحساب البنكي، ثم النقر على التعهد، ويمكنكم الإطلاع على طريقة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

نظام الضمان الاجتماعي السعودي 1443

راعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن تفعيل النظام الجديد للضمان الاجتماعي السعودي أفضل الممارسات العالمية لعددٍ من البرامج المماثلة بالدول الأخرى، كما راعت الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وفرص التنمية المستقبلية للإسهام في تحقيق المحاور الأساسية الثلاثة وهم:

مجتمع حيوي.

اقتصاد مزدهر ومتقدم.

وطن طموح.

ويستهدف نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 الأفراد وكافة الأسر الأكثر احتياجاً من أجل تزويدهم بالدعم المالي أو النقدي لتسجين الحالة المعيشية لهم، وتحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى أفراد منتجين عن طريق التأهيل والتدريب، إضافةً إلى تقديم عروض العمل التي تلائمهم بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية.

منصة الدعم والحماية الاجتماعية الضمان الاجتماعي المطور

تم الإعلان من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق منصة الدعم والحماية الاجتماعية وتفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور السعودي اعتباراً من يوم السبت، وقد أكدت من جانبها على إجراء التطويرات والتحديثات اللازمة على منصة الضمان الاجتماعي المطور الإلكترونية حتى تتوافق مع آلية النظام الجديد للضمان الاجتماعي الجديد المطور.

وقدمت الوزارة دعوتها لكافة المستحقين والمستحقات بضرورة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الذي بدأ في استقبال طلبات التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد اعتباراً من يوم السبت بتاريخ 15 ربيع الثاني 1443هـ الموافق لتاريخ 20 نوفمبر 2021م.

وسوف تعمل المنصتان الإلكترونيتان للضمان الاجتماعي بشكل متوازي حتى تاريخ إغلاق منصة الضمان الاجتماعي الحالية في تاريخ 23 مايو لعام 2022م المقبل،وفي الوقت الحالي يمكنكم التقديم على نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 بالمملكة العربية السعودية عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعي من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

تم إيضاح الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في التقديم على الضمان الاجتماعي المطور من قبل الوزارة، حيث تتمثل شروط الاستحقاق في أنه يمكن أن يستفيد من نظام الضمان الاجتماعي الجديد كل مواطن سعودي مستحق بشرط أن يقيم إقامة دائمة بالمملكة، ويستثنى من شرط الإقامة الدائمة أو شرط الجنسية الفئات التالية:

زوجة المواطن السعودي ومطلقته وأرملته ممن لهم أبناء سعوديين، ولكن يشترط إقامة المرأة والأبناء إقامة دائمة بالمملكة، إلى جانب ضرورة توافر إقامة سارية المفعول. أبناء المرأة المطلقة والأرملة السعودية من زوج غير سعودي، ولكن يشترط إقامة المرأة والأبناء إقامة دائمة بالمملكة، إلى جانب ضرورة توافر إقامة سارية المفعول، وإثبات الزواج بمستند رسمي. يمكن حصول الأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام على دعم نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 بشرط أن تكون بطاقة التنقل سارية الصلاحية.

متابعة شروط أهلية نظام الضمان الاجتماعي المطور

عرضنا فيما سبق الشرط الخاص بالإقامة الدائمة على أراضي المملكة، والاستثناءات الواردة على شرط الجنسية “سعودي”، وقد أوضحت الوزارة باقي شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور التي يجب توافرها وهي كالتالي:

أن يقل دخل المتقدم أو المتقدمة المحتسب سواء كان فرداً مستقلاً أو للأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش.

انطباق معايير امتلاك واستخدام الثروة التي تحددها اللائحة على المتقدم.

الالتزام باستيفاء متطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تتعلق بالصحة والتعليم وخطط التوظيف والتأهيل.

عدم الإقامة بأحد المراكز الإيوائية التي يتم رعايتها من قبل الدولة.

ألا يكون مالكاً لأصول عالية القيمة.

ويجب العلم أنه في حال كان للعائل أكثر من أسرة، فتعد كل أسرة مستقلة وتستحق معاشاً مستقلاً، ولا يؤثر في الاستحقاق المخصص للأسرة من المعاش كون أحد أفرادها مقيماً لغرض الدراسة خارج المدينة التي تقيم الأسرة بها، ومن يرغب في التقديم على نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط وطريقة التقديم الموضحة بالمقال.