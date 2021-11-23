نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 وزارة الموارد البشرية sbis.hrsd.gov في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 السعودي، وذلك بعد أن تم الإعلان بشكل رسمي من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن تفعيل النظام المطور للضمان الاجتماعي لتحقيق أحد أهداف الحماية الاجتماعية والاقتصادية من أجل دعم الفئات الأشد حاجة من مستحقي الزكاة، وذلك لتعزيز جودة حياتهم من النواحي الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى توفير مستوى لائق من العيش لهذه الفئات، ومن خلال ثقفني نوفر رابط التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443 المعلن عنه اليوم عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية الإلكترونية التابعة لوزارة الموارد البشرية، كما يمكنكم أيضاً التعرف على شروط استحقاق الضمان الاجتماعي الجديد 1443، ومن يرغب في الحصول على رقم الضمان الاجتماعي الموحد مركز الاتصال المجاني للتواصل مع الدعم الفني، يمكنه ذلك الآن.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

تم الإعلان من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية مساء اليوم السبت بتاريخ الخامس عشر من شهر ربيع الثاني لعام 1443هـ الموافق لتاريخ العشرون من شهر نوفمبر لعام 2021م عن إطلاق وتفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443 الذي يحقق التكافل في المجتمع عن طريق الوصول الدقيق لكافة المستحقين والمستحقات للدعم من الأسر والأفراد.

حيث يتم تحقيق الاستقرار وتقديم الدعم المناسب للأفراد والأسر الأشد احتياجاً لضمان تغطية كافة الاحتياجات الأساسية لهم عن طريق تقديم الدعم المالي أو النقدي، وفرص التأهيل والتدريب، بالإضافة إلى تمكين المستحقين القادرين على العمل عن طريق تزويدهم بالممكنات التي تعمل على مساعدتهم في الاعتماد على النفس لتحسين القوى العاملة وتعزيز مهارات المستحقين.

وسيؤدي هذا بدوره إلى تعزيز حياتهم الاجتماعية والاقتصادية بما يعود على المجتمع، ويأتي النظام الجديد للضمان الاجتماعي ضمن المستهدفات التي تسعى الوزارة لتحقيقها ضمن رؤية المملكة الحكيمة 2030م، وسيتم تأهيلهم ونشر ثقافة العمل لديهم بما يتوافق مع قدراتهم ومهاراتهم، ومن يرغب في التقديم على النظام الجديد للضمان 1443 عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية التابعة للوزارة، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المطور الرسمي المرفق بالتالي:

رابط تسجيل نظام الضمان الاجتماعي المطور (sbis.hrsd.gov.sa).

طريقة التقديم على الضمان الاجتماعي المطور 1443

يتم استقبال طلبات التقديم على الضمان الاجتماعي المطور المعلن عنه من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن طريق منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة، وقد أعلنت الوزارة عن نقل جميع خدمات الضمان إلى منصة الضمان الاجتماعي المطور الجديدة، ويتم التقديم على الضمان من خلال تسجيل دخول المنصة باتباع الرابط الرسمي المرفق عالية.

ثم النقر على خيار “تسجيل جديد” أسفل الصفحة الرئيسية، ثم تعبئة بيانات المتقدم الشخصية التي تتمثل في رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد، ثم إنشاء كلمة المرور وتأكيدها، ويجب ملاحظة أن كلمة المرور يجب أن تتكون من حروف صغيرة وكبيرة ورقم ولا يكون أكثر من رقمين أو حرفين متتاليين، وأن تحتوي على رمز وتتكون من 8 خانات على أقل تقدير.

ثم كتابة رمز التحقق والتأشير في مربع التعهد بعد قراءة الشروط والأحكام، ثم النقر على زر “تسجيل”، وسيتم إرسال رسالة نصية على الجوال تحتوي على رمز التحقق، قم بكتابته ثم تعبئة رقم الآيبان للحساب البنكي الخاص بك، ثم النقر على التعهد، وسيتم التحويل لواجهة البرنامج، ويمكنكم الدخول إلى المنصة من خلال رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 المرفق، كما يمكنكم الإطلاع على طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

متى يتوقف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

أوضحت وزارة الموارد البشرية أنه تم تطوير نظام الضمان الاجتماعي من أجل تلبية احتياجات المستحقين الأساسية لكي يشمل فئات أكثر، كما أوضحت الحالات التي يتم فيها وقف صرف المعاش الضماني للمستحقين، حيث أجابت على سؤال متى يتوقف صرف المعاش من الضمان الاجتماعي وفق الآلية الجديدة لنظام الضمان الاجتماعي المطور 1443، وقد تمثلت الحالات في حال تخلف شروط من شروط استحقاق الضمان الاجتماعي الموضحة.

وإذا ثبت لوزارة الموارد البشرية أن البيانات التي تم تسجيلها عند تعبئة طلب التقديم على الضمان الاجتماعي المطور غير صحيحة سواء للمستقل أو الأسرة، وإذا تأخر المستحق في تحديث بياناته الشخصية التي تطلبها الوزارة مدة تزيد عن ثلاثون يوماً من تاريخ إبلاغه بطلب تحديث الضمان الاجتماعي الجديد 1443.

وفي حال ثبوت عدم الالتزام بخطة التأهيل التي تحددها الوزارة إذا كان المتقدم قابلاً للتأهيل، وإذا ثبت أن المستحق القادر على العمل لا يبحث عن عمل أو لم يقوم بالتقدم على منصات التوظيف التي تعتمدها الوزارة وما في حكمها، ولم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة له.

كما يتوقف صرف الضمان الاجتماعي في حال الإقامة الدائمة في أحد مراكز الإيواء أو العلاج، وإذا تنازل المستحق عن معاش الضمان الاجتماعي المطور، وأخيراً يتوقف في حال وفاة الشخص المستحق للمعاش، ويمكن التقديم على الضمان المطور الآن من خلال اتباع رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المطور المرفق.

التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443

يعمل نظام الضمان الاجتماعي الجديد على تمكين المستحقين والمستحقات من تحقيق الاستقلال المالي وتحولهم إلى أفراد منتجين بالمجتمع، ويتميز نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد المعلن عن تفعيله بالمملكة العربية السعودية بالتالي:

الاعتماد على منهجية دقيقة تضمن وصول أموال الزكاة والمال العام إلى مستحقيه الفعليين.

مرونة عالية في تفهم الاحتياجات ومتغيرات المستحقين والمستحقات.

متابعة مستمرة لتحقيق أهداف نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443.

بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى التي تعمل على تحقيق النفع العام للفرد والمجتمع، بالإضافة إلى تعزيز دور مستحقي الضمان الاجتماعي في تنمية الوطن بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إمكانية التسجيل في الضمان الجديد من خلال اتباع رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد الرسمي المرفق.

التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

أجرت الوزارة التحديثات والتطويرات اللازمة على بوابة الضمان الاجتماعي الإلكترونية أو منصة الدعم والحماية الاجتماعية حتى تتوافق مع نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443، وقدمت دعوتها لكافة المستحقين والمستحقات للدعم الموجه من الضمان بالتسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور.

وقد حددت الوزارة موعد البدء في استقبال طلبات التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي 1443، حيث سيتم استقبال الطلبات عبر بوابة الضمان الاجتماعي المطور اعتباراً من الموعد التالي:

يبدأ التسجيل في الضمان الجديد اعتباراً من يوم السبت بتاريخ 20 نوفمبر 2021م الموافق لتاريخ 15 ربيع الأخر 1443هـ.

منصة الدعم والحماية الاجتماعية للضمان

في الوقت الحالي يتم استقبال الطلبات من المتقدمين على الضمان الاجتماعي من خلال المنصتين الإلكترونيتين اللتان تعملان بالتوازي حتى تاريخ الثالث والعشرون من شهر مايو القادم لعام 2022م، وهذا هو تاريخ إغلاق منصة الضمان الاجتماعي المطور، ويجب العلم أنه سيتم نقل كافة المستحقين والمستحقات من الضمان بصورة تدريجية.

وذلك بعد أن تتم دراسة ومراجعة الحالات المتقدمة المستحقة وفق شروط الضمان الاجتماعي الجديد وأحكام النظام المطور للضمان 1443، ويمكن التقديم على الضمان الاجتماعي المطور الجديد الآن من خلال اتباع رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد الرسمي المرفق بالمقال.

رقم الضمان الاجتماعي المجاني الموحد 1443

تستقبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “الدعم الفني” اتصالات المستفيدين لتقديم شكاوى أو ملاحظات أو استفسارات عن طريق العديد من وسائل التواصل، حيث توفر إمكانية التواصل مع الدعم الفني بشكل إلكتروني من خلال خدمة صوتك مسموع أو بوابة الوزارة الإلكترونية خلال ساعات العمل المحددة.

ويتم استقبال الطلبات من الأحد إلى الخميس من الساعة 8:00 صباحاً حتى الساعة 2:20م، ويمكن أيضاً التواصل مع الدعم الفني للموارد البشرية من خلال حساب الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أو من خلال حساب العناية بالعملاء تويتر أيضاً،

كما يمكن التواصل مع الدعم الفني للضمان الاجتماعي عن طريق الاتصال على رقم الضمان الاجتماعي الموحد (19911)، ومن يرغب في الحصول على رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد للتقديم على الضمان، يمكنه ذلك من خلال المقال.