نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة الضمان الاجتماعي المطور الجديدة sbis.hrsd.gov رابط التسجيل وشروط المطلقات للحصول على معاش الضمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة اشتدت نسبة البحث عبر محرك جوجل للتعرف على طريقة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن العديد من القرارات والشروط الخاصة بالتسجيل كمان نشر شروط التسجيل الجديدة للمطلقات، وقد حدد الوزارة شروط الاستحقاق من أجل الحصول على معاش الضمان الاجتماعي الجديد، وقد حدد الوازرة أيضا الفئات المستحقة للدعم، وفي سطور هذا المقال نتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بالنظام الجديد، كما نستعرض أيضا خطوات التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور خطوة بخطوة من خلال شرح مفصل بشكل تفصيلي.

رابط الضمان الاجتماعي المطور

أطلق نظام الضمان الاجتماعي المطور، من أجل تحقيق العديد من الأهداف، حيث تهدف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى إيصال الدعم للعائلات الأشد احتياجا وللأسر التي تستحق الدعم، كما تعمل على تلبية المستلزمات والاحتياجات للمواطنين المستفيدين والمستحقين للدعم، وتقدم الوزارة الكثير من الخدمات منها تقديم خدمة الدعم المالي للمستحقين كما توفر خدمات التأهيل والتدريب للعديد من المواطنين، وتعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تعزيز القوى العاملة وزيادة مهارات المستحقين.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على أن الشروط في النظام الاجتماعي المطور تختلف عن الشروط السابقة، حيث لن تستطيع المرأة المطلة الحصول على معاش الضمان الاجتماعي إذا كانت تعيش مع عائلتها، وأشارت إلى أن المرأة المطلة من أجل أن تكون مستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي يشترط على المطلقة أن تكون في بيت مستقل عم منزل أسرتها، ويجب أيضا أن تكون المستفيدة حاملة للجنسية السعودية وتقيم على أراضي المملكة بشكل دائم وأن لا يكون لها مصدر دخل، ويجب أن يكون لديها حساب بنكي نشط، ويشترط أن يكون طليقها حامل الجنسية السعودية، ويمنع أن تكون شاغلة لأي وظيفة.

الضمان الاجتماعي المطور تسجيل الدخول

الخطوة الأولى، زيارة الموقع الرسمي لمنصة الضمان الاجتماعي. الخطوة الثانية، يجب أن تقوم بقراءة كافة الشروط والأحكام الخاصة بالتسجيل. الخطوة الثالثة، إدخال جميع المعلومات والبيانات الخاصة بك بشكل دقيق. الخطوة الرابع، بعد تعبئة جميع الحقول سيتم إرسال النموذج للجهات المختصة.

الضمان الاجتماعي المطور الجديد

بدأ استقبال طلبات المواطنين المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي، يوم السبت الماضي الموافق 20 نوفمبر الجاري، وطالبت وزارة الموارد البشرية من المواطنين المستحقين أهمية التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور.

كشف وكيل وزارة الموارد البشرية للضمان الاجتماعي عن العديد من البرامج التي تدعمها الوزارة، حيث تحرص الوزارة على توفير الكثير من الخدمات للأسر والأفرد، حيث وفرت دعم طلاب وطالبات المراحلة الدراسية المختلفة بدعم الحقيبة المدرسية، بالإضافة إلى أن الوزارة قامت بدعم فواتير الكهرباء حسب الشروط، وقد شمل الدعم الذي تمنحه الوزارة للمواطنين الموظفين والمتقاعدين وفقا للدخل الشهري.