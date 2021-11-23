بعد أن أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، أصبح موعد تطبيق نظام التأمين الاجتماعي المطور 1443هـ، محل تساؤل واهتمام العديد من المواطنين والمواطنات في المملكة والمستفيدين من المعاش الضماني الذي قررته حكومة المملكة، لتحقيق الاستقرار المجتمعي وتوفير الدعم المناسب للأسر الأشد احتياجًا حتى يتمكنوا من سد الاحتياجات الأساسية، وفي الوقت نفسه يعد ضمانا لوصول أموال الزكاة إلى مستحقيها، وتحسين جودة الحياة الاجتماعية والاقتصادية، ومواكبة رؤية 2030م.

وقد جرى تصميم هذا النظام وَفق الاحتياج الفعلي للتطوير بالنظام السابق مع مراعاة أفضل الممارسات العالمية للبرامج المشابهة في الدول المتقدمة ليسهم النظام الجديد في وجود مجتمع حيوي باقتصاد مزدهر.

موعد تطبيق نظام التأمين الاجتماعي المطور في السعودية 1443

وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد تطبيق نظام التأمين الاجتماعي المطور 1443هـ، وذلك على النحو التالي:

يستمر تطبيق نظام الضمان السابق على المستحقين المسجلين وقت نفاذ النظام لمدة لا تزيد على سنتين.

البدء في تلقي الطلبات من يوم السبت 20 نوفمبر 2021م.

وفي يوم الإثنين الموافق 23 مايو 2022م سيتم إغلاق باب التسجيل.

ويتم خلال هذه الفترة نقل المستحقين بشكل تدريجي بعد مراجعة الحالات المستحقة.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

وحدّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد في السعودية، وذلك على النحو التالي: