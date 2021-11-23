نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد تطبيق نظام التأمين الاجتماعي المطور في السعودية 1443 في المقال التالي
بعد أن أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، أصبح موعد تطبيق نظام التأمين الاجتماعي المطور 1443هـ، محل تساؤل واهتمام العديد من المواطنين والمواطنات في المملكة والمستفيدين من المعاش الضماني الذي قررته حكومة المملكة، لتحقيق الاستقرار المجتمعي وتوفير الدعم المناسب للأسر الأشد احتياجًا حتى يتمكنوا من سد الاحتياجات الأساسية، وفي الوقت نفسه يعد ضمانا لوصول أموال الزكاة إلى مستحقيها، وتحسين جودة الحياة الاجتماعية والاقتصادية، ومواكبة رؤية 2030م.
وقد جرى تصميم هذا النظام وَفق الاحتياج الفعلي للتطوير بالنظام السابق مع مراعاة أفضل الممارسات العالمية للبرامج المشابهة في الدول المتقدمة ليسهم النظام الجديد في وجود مجتمع حيوي باقتصاد مزدهر.
موعد تطبيق نظام التأمين الاجتماعي المطور في السعودية 1443
وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد تطبيق نظام التأمين الاجتماعي المطور 1443هـ، وذلك على النحو التالي:
- يستمر تطبيق نظام الضمان السابق على المستحقين المسجلين وقت نفاذ النظام لمدة لا تزيد على سنتين.
- البدء في تلقي الطلبات من يوم السبت 20 نوفمبر 2021م.
- وفي يوم الإثنين الموافق 23 مايو 2022م سيتم إغلاق باب التسجيل.
- ويتم خلال هذه الفترة نقل المستحقين بشكل تدريجي بعد مراجعة الحالات المستحقة.
شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد
وحدّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد في السعودية، وذلك على النحو التالي:
- يجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.
- استثناء شرط الجِنسية السعودية من المرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن.
- ويحق للمطلقة أو الأرملة الأجنبية التي لديها أبناء سعوديين الاستفادة من الضمان الجديد.
- وكذلك أبناء المطلقة أو الأرملة السعودية مِن زوج أجنبي.
- استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالتأهيل والصحة والخدمة المجتمعية والتعليم.
- في حال كان هناك أكثر من أسرة بالنسبة للعائل، فإنّ كل أسرة تعد مستقلة لوحدها.
- إذا كان العائل عاجز أو ليست لديه أهليه يحقّ للأسرة اختيار أحد أفرادها ليكون بدلًا منه.
- والأشخاص أصحاب الإعاقة والأيتام والأرامل من ذوات الأيتام الممتلكين لبطاقات التنقل.
- ولا بد من أن يكون المتقدم للضمان الجديد من المقيمين في المملكة بشكل دائم.
- وأن يكون الدخل الذي يتم احتسابه سواءً للأسرة أو للمستقل، أقل من حد المعاش الأدنى.
- انطباق معايير الامتلاك للثروة على المتقدم واستعمالها وفقًا لما يحدد بناءً على اللائحة.
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