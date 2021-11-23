نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استحقاق مكيفات حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط استحقاق مكيفات حساب المواطن يبحث عنها الكثيرين من المواطنين في المملكة العربية السعودية لكي يحصلون على المكيفات بسهولة، حيث أطلقت مبادرة الأجهزة من قبل المركز الوطني لمساعدة الأشخاص في شراء والحصول على أجهزة تكييف لتوفير الطاقة لتلاشي شراء الأجهزة التي تستخدم طاقة أكبر، لذا سوف نتطرق للمزيد من التفاصيل التي تخص تلك المبادرة.

الاستعلام عن استحقاق خصم المكيفات حساب المواطن 1443

يرغب الكثيرين في معرفة مدى استحقاق المكيفات، حيث يُمكنك الاستعلام عن استحقاق الخصم على المكيفات عن طريق اتباع ما يلي:

الانتقال إلى الرابط الخاص بمبادرة أجهزة التكييف.

قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة.

حدد التاريخ ثم أكتب رمز التحقق ثم اطلع على التفاصيل التي تخص التأهيل.

شروط استحقاق مكيفات حساب المواطن

هناك مجموعة من الشروط التي تخص استحقاق مكيفات في المملكة العربية السعودية التي أعلن عنها برنامج حساب المواطن وهي:

ضرورة كون الشخص مواطن سعودي الجنسية فقط.

ينبغي أن يكون عمره 21 فأكثر.

لابد من تقديم بطاقة الهوية الوطنية عند طلب المكيفات.

كيفية تحديد متجر مكيفات حساب المواطن

يُمكنك تحديد متجر المكيفات الذي ترغب في الحصول من قبله على مكيفات، فيمكنك ذلك عبر اتباع الآتي:

الانتقال إلى مبادرة المكيفات.

الضغط على خانة البحث عن متجر بواسطة الشريط العلوي.

أبحث عن ما يناسبك من المتاجر.

الاستعلام عن أسعار مكيفات حساب المواطن 1443

يُمكنك الاستعلام عن أسعار المكيفات عن طريق اتباع الآتي:

الذهاب إلى موقع مبادرة المكيفات.

اختر سعة المكيفات التي تتناسب معك.

بعد ذلك حدد نوع المبرد ثم اطلع على المكيفات.

أخيرًا اطلع على الأسعار الخاصة بالمكيفات.

رابط استحقاق مكيفات حساب المواطن

أطلق برنامج حساب المواطن مبادرة المكيفات في المملكة وأوضح كافة التفاصيل التي تفيد حصول المواطنين عليها توفيرًا للطاقة، حيث يُمكنك استحقاق مكيفات عن طريق الرابط الرسمي للاستحقاق واتباع كافة التعليمات التي تخصها للحصول عليه وتبلغ قيمته 900 ريال سعودي.

إلى هنا نكون وصلنا لنهاية مقالنا رابط استحقاق مكيفات حساب المواطن وذكرنا لكم باقي التفاصيل التي تخص الموضوع، ونود أن يكون نال إعجابكم.