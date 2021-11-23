نظام نور برقم الهوية تسجيل دخول ولي الأمر واستعلام نتائج الطلاب 1443

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عمر شويل - جدة نظام نور برقم الهوية تسجيل دخول ولي الأمر والاستعلام عن نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول 1443، من أكثر الأمور التي تحتل أهمية كبيرة لدى أولياء الأمور المسجلين في نظام نور، خاصةً مع قرب الإعلان عن نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول للمراحل الدراسية الثلاث الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وفقًا لما أعلنت عنه وزارة التعليم أنه من المقرر ظهور نتائج الطلاب في نظام نور في موعد أقصاه 20 ربيع الآخر الجاري.

نظام نور برقم الهوية تسجيل دخول

أطلقت وزارة التعليم نظام نور التعليمي من أجل الترابط والتواصل بين كافة المؤسسات التعليمية في المملكة من خلال تصميم قاعدة بيانات مشتركة، وقد وفرت العديد من الخدمات الإلكتروني عبر نظام نور برقم الهوية، فمن خلال تسجيل دخول نظام نور بحساب ولي الأمر يستطيع المستخدم الاستفادة من كافة الخدمات المتاحة، ولعل من أهمها خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر رابط نظام نور، التي من المقرر أن يتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصةً وأن وزارة التعليم قد أصدرت قرار تصحيح إجابات الطلاب آليًا أولًا بأول بعد انتهاء الاختبار، لذلك سوف تظهر النتائج في نظام نور في أقرب وقت ممكن.

استعلام نتائج الطلاب برقم الهوية

من بين الخدمات الإلكترونية التي يقدمها نظام نور للمستخدمين إمكانية الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية، ومع اقتراب ظهور النتائج سيتم تفعيل رابط نظام نور؛ لكي يتمكن أولياء الأمور من تسجيل دخول نظام نور والاطلاع على النتائج للطلاب في مختلف المراحل الدراسية، سواء الابتدائية أو المتوسطة والثانوية، بالخطوات التالية:

الدخول إلى رابط نظام نور. التسجيل برقم الهوية وكلمة المرور. الانتقال إلى نتائج الطلاب. النقر على إظهار بعد تسجيل بيانات الطالب.

نتائج نظام نور برقم الهوية

فور اعتماد وزارة التعليم نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول 1443، سيتم تفعيل رابط نظام نور، وعندها سيتمكن أولياء الأمور من تسجيل دخول نظام نور برقم الهوية، ومن ثم الاستعلام عن النتائج برقم الهوية، ولكن لا تزال إجابات الطلاب في مرحلة التصحيح والمراجعة، ثم تنتقل إلى مرحلة رصد الدرجات وإعداد الكشوف تمهيدًا للإعلان عنها، الجدير بالذكر أن خدمات نظام نور الإلكترونية لا تتوقف على نتائج الطلاب برقم الهوية فقط، وإنما يشمل العديد من الخدمات الإلكترونية، أهمها:

تسجيل طالب جديد في نظام نور.

تغيير نظام تعليمي.

استعراض ملفات الطلاب.

تسجيل طالب تعليم عام.

حجز الشهادة للطلاب الذين لم يسددوا المصروفات المدرسية.

استعلام مكافآت الطلاب.

نقل الطالب من مدرسة لأخرى لذلك.

موعد صدور نتائج الطلاب في نظام نور

أعلنت وزارة التعليم منذ قليل أنه جاري رصد الدرجات في نظام نور، وإصدار إشعارات لجميع الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة عبر حساب ولي الأمر في نظام نور وتطبيق توكلنا، وذلك خلال الساعات المقبلة، بحيث لن تتأخر نتائج الطلاب في الظهور عن الخميس المقبل 20 ربيع الآخر، تجدر الإشارة إلى أن الوزارة قد أجرت بعض التعديلات على طريقة إدخال درجات الطلاب في نظام نور، كما شملت التعديلات توزيع الدرجات؛ حيث خصصت 20 درجة للاختبارات القصيرة، والواجبات خمس درجات، بينما خصصت للبحوث والتقارير 10 درجات.

لذلك يستطيع ولي الأمر تسجيل دخول نظام نور برقم الهوية والاشتراك في خدمة الإشعارات حتى يرسل له نظام نور إشعار بالنتائج فور ظهورها.