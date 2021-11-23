نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم إصدار جواز سفر سعودي ورسوم تجديد جواز السفر السعودي المنتهي 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسوم إصدار جواز سفر سعودي ، شروط إصدار جواز السفر السعودي ، رسوم تجديد جواز السفر السعودي المنتهي عبر بوابة ابشر للخدمات الإلكترونية السعودية التابع للموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية التي تقدم لكم جميع الخدمات السابقة بطريقة إلكترونية ببضع ضغطت بسيطة وخطوات سوف نشرحها لكم في هذا المقال حيث وفر نظام ابشر الجوازات السعودية خدمة استخراج جواز السفر السعودي ومعرفة كم مدة استخراج جواز السفر السعودي 2021 كل ذلك واكثر عبر موقع ثقفني فتابعونا.

رسوم إصدار جواز سفر سعودي

فقد أصدرت المديرية العامة للجوازات السعودية قرار بإمكانية إصدار الجواز الإلكتروني السعودي للنساء و للأطفال وغيرهم عبر موقع ابشر لخدمات الجوازات السعودية والذي سوف يجيب علي جمع اسأله الكثير من المواطنين عن شروط استخراج جواز سفر للنساء 2021 وكذلك سوف يجيب علي سؤال يشغل بال الكثير من المتقدمين وهو مدة استلام جواز السفر السعودي وسوف نوافيكم الآن بالخطوات المرجو اتباعها بكل دقة.

رسوم إصدار جواز سفر للأطفال و للنساء

يمكنكم الآن الاستفادة من خدمة رسوم إصدار جواز سفر سعودي 2021 ومعرفة رسوم تجديد جواز السفر السعودي المنتهي للأطفال والنساء وطريقة إصدار جواز سفر سعودي لأول مرة 1443 عبر بوابة ابشر الجوازات السعودية وطريقة سداد الرسوم المقررة عليك بخطوات بسيطة وسهلة يرجي اتباعها بكل دقة وهي كالاتي :

تسجيل الدخول علي موقع بوابة ابشر لخدمات الجوازات الإلكترونية. يرجي كتابة اسم المستخدم أو رقم الهوية الوطنية وكتابة كلمة المرور الخاصة بك في الخانة المخصصة لذلك. ثم نضغط علي زر تسجيل الدخول. بعد ذلك نذهب إلي الخدمات الإلكترونية للأفراد. نضغط علي خدمات ابشر الجوازات السعودية ونختار منها خدمة إصدار جواز السفر السعودي الجديد 2021.

سوف ينقلنا الموقع إلي صفحة أخري يتطلب منك كتابه جميع البيانات الشخصية الموضحة بها من الاسم ورقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد وغيرها من البيانات المطلوبة ونضغط علي زر عرض كما يقدم لنا موقع ابشر للخدمات الإلكترونية خدمة استخراج جواز سفر لطفل رضيع سعودي ضمن الاختيارات المتاحة.

رسوم تجديد جواز السفر السعودي المنتهي

يمكنك عزيزي القارئ زيارة رابط رسوم إصدار جواز سفر سعودي 2021 عبر بوابة ابشر الإلكترونية لخدمات الجوازات السعودية للأفراد واتباع كافة الخطوات السابقة بكل دقة وكتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح للاستفادة من هذه الخدمة الإلكترونية كما يمكنك معرفة طرق سداد رسوم استخراج الجواز السعودي 1443 هجريا بأكثر من طريقة.