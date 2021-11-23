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عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 من الأنظمة التي فعلتها الحكومة السعودية. حيث يتمكن المواطنين من التسجيل في هذا النظام، للإستفادة في من المعاش الاجتماعي. وذلك من من خلال عدد من التعديلات التي يتم تفعيلها في نظام المعاش حتى يمكن لأكبر عدد من المواطنين من الاستفادة من المعاش الاجتماعي.

أهداف الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

هناك عدد من الأهداف التي يهدف هذا النظام إلى العمل عليها، حيث يكون من بينها:

التقليل من حالات الفقر في المملكة، حيث يتم توفير معاش لهذه الحالات.

إلى جانب التوفير الحد الأدنى من أساسيات الحياة.

كما يهدف إلى تقديم الدعم المناسب للفئات التي تكون بحاجة إلى ذلك الدعم.

ومن جانب آخر، يعمل هذا النظام تحقيق الاستقلال المادي لمن يهدف إلى عمل مشروع خاص في حالة أنه بلا عمل ثابت.

كما يهدف هذا النظام إلى توفير الاحتياطي النقدي في حالات الطوارئ أو وقوع الكوارث.

كيف يتم تسجيل الدخول على منصة الدعم والحماية؟

حتى يتمكن الإنسان من الاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443، عليه أن يقوم بتسجيل الدخول من خلال الخطوات التالية:

يجب ان يقوم المواطن بالدخول على منصة النظام الإجتماعي المطور.

بعد ذلك، يقوم المواطن بإدخال رقم الهوية الخاصة به.

يقوم المواطن بعد ذلك بإدخال كلمة المرور الخاصة به.

يتم الضغط على كلمة “تسجيل الدخول”، وذلك حتى يتمكن المواطن من امتلاك حساب على الضمان الاجتماعي المطور.

موعد التقديم على نظام الاجتماعي الجديد المطور

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية في المملكة العربية السعودية أنها تبدأ في تلقي طلبات في التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 بداية من يوم 21 نوفمبر. وذلك على أن يكون المواطن قد استوفى الشروط الخاصة بقبول طلبات التقديم. حيث يكون من بينها أن يكون المواطن سعودي ومقيم في المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى ضرورة ألا يكون المواطن قد حاصل على الدعم من أي من الجهات الأخرى.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

يتمكن المواطن من الدخول على الموقع الرسمي لنظام الاجتماعي المطور الجديد، وذلك حتى يتمكن من تسجيل الدخول، وبالتالي يتمكن من الحصول على المعاش. كما يتمكن المواطن من الحصول على الدعم الذي تقدمه الدولة في الظروف الطارئة، أو الأزمات التي قد تمر بها البلاد إلى الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل.