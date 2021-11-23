نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443 المطور ورابط التسجيل والفئات المستفادة والمستثناة من الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443 والفئات المستفيدة من نظام الضمان الاجتماعي المطور حيث يبحث الكثير من المواطنين المهتمين بنظام الضمان الاجتماعي عبر منصات مواقع التواصل الإجتماعي ومحركات البحث منذ صباح اليوم للتعرف على شروط الانضمام والاستفادة من الدعم بالمملكة العربية السعودية، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور ، بهدف تقديم الدعم المناسب للأسر الأشد احتياجا، والذي يضمن لكل مستحق العيش حياة كريمة، حيث بهدف نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443 إلى تحقيق الاستقرار وإرساء الوسائل والتدابير اللازمة لتقديم الدعم المناسب للأسر الأشد احتياجاً واستحقاقاً، وضمان ما يغطي الاحتياجات الأساسية لكل مستحق.

الفئات المستفادة من الدعم الضمان الاجتماعي الجديد

وفقاً للشروط التي تبينها لائحة نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443للفئات المستحقة للدعم كالآتي:

1_الايتام

2_ ذوي الهمم

3_ الأرامل

أهداف نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443

1_ ضمان وصول أموال الزكاة لمستحقيها

2_ تحسين القوي العاملة

3_ تحسين حياة المستحقين الاقتصادية والاجتماعية

4_ تحول الأشخاص المستحقين الي منتجين من خلال التأهيل والتدريب وتقديم عروض العمل المناسبة بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية .

الفئات المستثناه من شرط الجنسية بنظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443

1_ المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي .

2_ أرملة السعودي الأجنبية التي لها أولاد منه ومقيمون في المملكة

3_ أبناء الأرملة السعودية من زوجها الأجنبي.

التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443

دعت وزارة التضامن الاجتماعي الفئات المستحقة إلي التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي الجديد المطور بداية من يوم 20 نوفمبر الجاري.

وسيتم عمل المنصتين بالتوازي حتى تاريخ 23 مايو 2022م، وهو التاريخ الذي سيتم فيه إغلاق المنصة الحالية، ويمكن تسجيل الدخول في نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443 عبر sbis.hrsd.gov.sa.

موعد إيداع الضمان الاجتماعي المطور 1443

وأوضحت الوزارة أنها ستبدأ بدراسة الاستحقاق للمتقدمين الجدد بداية من شهر ديسمبر المقبل، على أن يتم إيداع أول معاش لهم بداية من شهر يناير المقبل بعد التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد.

وأشارت الوزارة أنه يمكن تقديم اعتراض المستحق على قرار الاستحقاق خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تبليغه بقرار الوزارة، وسيتم النظر في الاعتراضات المقدمة بحسب قواعد وإجراءات اللجنة.