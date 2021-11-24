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عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي المطور شروط الاستحقاق وطريقة التسجيل ؛ اتجهت محركات البحث في المملكة العربية السعودية إلي البحث عن شروط الاستحقاق الخاصة بالضمان الاجتماعي وطريقة السجيل به، حيث قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن كيفية التسجيل الإلكتروني في نظام نور الضمان الاجتماعي المطور وذلك من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية، الذي يساعد في اكتمال رؤية المملكة لعام 2030م، ومن خلال موقعنا اليوم سوف نقوم بتقديم كل ما يتعلق بالتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد وكيفية التسجيل به.

الضمان الاجتماعي المطور شروط الاستحقاق

هناك مجموعة من الشروط التي خصصها الضمان الاجتماعي لمن يرغب في الحصول علي استحقاق الضمان الاجتماعي، وهم فئات المواطنين المقيمين داخل المملكة العربية السُّعُودية إقامة دائمة، ولكن يوجد استثناءات للكثير من الأمور حيث قامت المملكة باستثناء فئات معينة ينزل من عليهم شرط الجنسية وهم:

من المرأة المتزوجة من رجل سعودي أو أرملة سعودي أو طليقته، مع ضرورة إقامتهم في المملكة بشكل دائم.

أبناء النساء السعوديين الأرامل أو المطلقات من رجل ليس سعودي.

الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، أو النساء الأرامل ولديهم أبناء أيتام.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

تم الإعلان عن شروط الضمان الاجتماعي لعام 1443 هجريه التي يجب أن يكون المواطن السعودي علي دراية كاملة بها وخاصة من يريد التسجيل بالضمان الاجتماعي، والتي تسري علي جميع الفئات الراغبة في التسجيل، وتتمثل الشروط في الآتي:

من المفرض أن يكون لكل من يريد الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور إقامته سارية في المملكة العربية السعودية.

يجب تقديم جميع المستندات والأوراق المطلوبة للتسجيل في منصة دعم الحماية الاجتماعية.

يجب أن تكون القيمة المالية التي حددها النظام الاجتماعي المطور أعلي من الحد الأدنى للمعاش الشهري الخاص بالمتقدم بطلب التسجيل.

يكون المواطن المتقدم بالطلب حاصل على الجنسية السُّعُودية.

أن يكون صاحب الطلب من أبناء المملكة ومقيم إقامة دائمة بالمملكة العربية السُّعُودية.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السُّعُودية بالموافقة على سريان العمل بنظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد للعام الهجري الجديد 1443 حيث تم الإعلان عن ذلك في تاريخ عشرين من شهر نوفمبر الجاري لعام 2021 ميلادية، سعياً من المملكة في مساعدة العديد من فئات الشعب السعودي التي في حاجة إلي زيادة دخلهم وسد جميع الاحتياجات في حياتهم، وتقوم المملكة بتلقي جميع الطلبات الخاصة بالتقديم علي الضمان الاجتماعي من خلال مجموعة من الخطوات علي من يريد التقديم لهذه الخدمة في تتبعها جيداً وتنفيذها، ومن هذه الخطوات ما سوف نقدمه لكم في السطور القادمة من شرح التسجيل في الضمان الاجتماعي وتتمثل في الآتي:

يجب الدخول على البوابة الإلكترونية الرئيسية الرسمية الخاصة منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

يقوم المواطن بتسجيل (حساب جديد) في حالة إذا لم يكن له حساب خاص به.

تسجيل جميع البيانات والمعلومات المطلوبة الخاصة بالمواطن صاحب الطلب.

وكتابة تاريخ الميلاد الخاص به بالتقويمين الهجري والميلادي.

ثم تسجيل رمز التحقق الخاص به.

وإدخال رَقَم الهُوِيَّة الوطنية لصاحب الطلب.

بعدها يتم إدخال رَقَم الجوال الخاص به.

اختيار أيقونة (الإقرار) والضغط عليها.

اختيار زر (موافق) على جميع الشروط والأحكام والنقر عليها.

يتم رفع جميع المستندات والأوراق المطلوبة الخاصة بالمواطن.

اختيار أيقونة (إرسال) والضغط عليها.

و بذلك تكون قد تمت عملية التسجيل الإلكتروني بنجاح.

التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

شهدت الأيام القليلة الماضية بحث واهتمام كبير من مجموعة ضخمة من المواطنين داخل المملكة العربية السُّعُودية، حيث أنهم كانوا يرغبون في معرفة الطريقة الصحيحة أو كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور والجديد للاستفادة مما تقدمة المملكة للمواطنين به، وبعد معرفهم لهذه الطريقة والخطوات وإتباعها بشكل كامل وصحيح يمكنهم الاستعانة برقم خدمة العملاء الخاص بالضمان الاجتماعي الذي قامت المملكة العربية السُّعُودية بتوفيره، وهو رَقَم يمكن الاستفسار من خلاله عن أي معلومات يريد المواطن معرفتها عن الضمان الاجتماعي ويتمثل في (8001222777).