حجز موعد بمستشفي القوات المسلحة بالظهران afhdh.med.sa

حجز موعد بمستشفي القوات المسلحة بالظهران، حيث تقدم المستشفي العديد من الخدمات الإلكترونية للعديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية، وأحدث هذه الخدمات هي خدمة حجز موعد إلكتروني بمستشفي القوات المسلحة بالظهران، ويعد الحصول على المواعيد الإلكترونية واحدة من الخدمات التي تلقي قبولاً من جانب الزائرين من أجل زيارة المستشفى للحصول علي الخدمات الطبية التي تخص كل مريض علي حده، ويأتي تفعيل هذه الخدمة من ضمن الخدمات الإلكترونية التي تحرص المستشفى علي تقديمها لجميع المرضي التابعين لها، من أجل التسهيل وتقديم يد المساعدة للوصول الي أفضل خدمة طبية بجميع الأقسام الداخلية، وعبر موقعنا سنوضح لكم طريقة حجز موعد بمستشفي القوات المسلحة بالظهران.

مستشفى الملك عبدالعزيز القاعدة الجوية في الظهران

مستشفي القوات المسلحة بالظهران في المملكة العربية السعودية تهتم بتقديم جميع الخدمات الطبية لجميع الأفراد التابعين للوزارة ولأسرهم، وذلك بجميع مدن المملكة، وتضم المستشفي أفضل رعاية طبية لجميع المرضى، من خلال الاستشارات الطبية المتوفرة علي مدار 24 ساعة، والعمليات الجراحية والمتابعة الداخلية بالإضافة الي صرف الأدوية من خلال صيدليات داخلية، كما يتم تقديم الخدمة الطبية لجميع الأفراد التابعين للقوات المسلحة بالسعودية وذلك وفق رتبة كل شخص علي حده.

رابط حجز موعد بمستشفي القوات المسلحة 1443

تسعي المستشفي الي إفادة المرضى المستفيدين من خدماتها الطبية بتقديم خدمة حجز إلكتروني قبل الذهاب الي مقر المستشفي، فمن خلال هذه الخدمة يستطيع جميع المرضي أن يقوموا بحجز موعد مسبق مع أي طبيب أو استشاري داخل المستشفي، علي أن يتم حجز الموعد من خلال اتباع الخطوات الآتية: