نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الطلاب من توكلنا وكيفية تفعيل خدمة أبلغني في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الطلاب من توكلنا نساعدكم في كيفية الحصول عليها عبر الخدمة التي قدمتها وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية المضافة حديثاً إلى تطبيق توكلنا “أبلغني عند تحديث النتائج” والتي تعد من الخدمات المفيدة للطلبة والطالبات وكذلك أولياء الأمور، إذ قامت الوزارة بالربط بين توكلنا وبين نظام نور الخاص بكل ما يهم الطلاب من جميع المراحل الدراسية المختلفة، خدمة أبلغني الجديدة من توكلنا تتيح للنظام إرسال إشعارات بكافة مقررات الطلاب، إلى جانب التعرف على نتائج الامتحانات للفصل الدراسي الأول والثاني، وفي هذا المقال من “ثقفني” نوضح لكم طريقة الحصول على نتائج الفصل الأول 1443 عن طريق توكلنا بكل سهولة.

نتائج الطلاب من توكلنا 1443

على عكس العام الماضي لم توضح وزارة التعليم أن نتائج الامتحانات هذا العام 1443 سوف تكون متوفرة من خلال منصة مدرستي مثل العام السابق، وبالتالي قد يكون تفعيل خدمة أبلغني هي السبيل الوحيد للتعرف على نتائج الطلاب، إلى جانب الدخول إلى نظام نور.

أيام قليلة وتنتهي الاختبارات الخاصة بالفصل الدراسي الاول، لذلك فإن نتائج الطلاب قد تظهر في خلال هذا الشهر، حيث تم الإعلان عن إن ظهور النتيجة سوف يكون بحلول الخامس والعشرين من نوفمبر الجاري 2021.

طريقة تفعيل نتائج الطلاب من أبلغني عند تحديث النتائج بتطبيق توكلنا

خطوات بسيطة يمكنك أن تجريها من أجل التعرف على نتائج الاختبارات للفصل الدراسي الأول 1443 وهي:

سجل الدخول إلى حسابك الخاص من تطبيق توكلنا أو موقع توكلنا الإلكتروني.

قم بالضغط على خيار “الخدمات” ثم اختر منها عبارة “الخدمات الالكترونية”.

اضغط على كلمة “نتائج الدراسة” .

فعّل التنبيه الخاص بإشعار النتيجة والآن قد تم تفعيل الخدمة.

كيفية معرفة نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول 1443

فقط ابق متصلاً بتطبيق توكلنا واتمم الخطوات السابقة، وسوف يرسل لك التطبيق إشعاراً بالنتيجة فور صدورها.

قم بإدخال رقم الهوية الخاصة بالطالب وسوف تتسلم الآن تقريراً تفصيلياً بنتيجة الطالب وعلامات الدراسية.

مزايا تطبيق توكلنا الإصدار الجديد

تحرص المملكة كل الحرص على الربط الإلكتروني بين كافة بيانات المواطن والمقيم، وذلك تسهيلاً عليه في الحصول على خدماته بأسهل الطرق الممكنة، فكانت المملكة رائدة في عمل نظام محكم لتوفير الخدمات للمواطن والمقيم، بدأ إطلاق تطبيق توكلنا كنوع من إدارة أزمة فيروس كورونا، ولكنه أصبح من أهم التطبيقات للجميع، حيث تم تحديثه أكثر من مرة بتوفير الكثير من الخدمات، منها خدمات تعريف رقم الجوال وخدمات أبشر، وكذلك خدمات نظام نور وبيانات الطلاب المُضافة حديثاً.