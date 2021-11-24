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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في برنامج حافز الطاقات السعودي 1443 للحصول على 2000 ريال و شروط التسجيل في المقال التالي
يبحث عدد كبير جداً من المواطنين السعوديين عن طريقة التسجيل في برنامج حافز الطاقات السعودي 1443 التي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية وهذا لمساعدة المواطنين السعوديين الذين لا يمتلكون عمل ثابت، وفي ظل الجهود الكبيرة التي تسعى إليها المملكة العربية السعودية على تطوير المملكة ومساندة المواطنين وتقديم العديد من الخدمات أعلنت صندوق تنمية الموارد البشرية على خدمة حافز الطاقات الذي يعمل على توفير فرصة عمل مناسبة للمواطنين بمرتبات تبدأ من 1500 ريال سعودي ولهذا يتساءل الجميع على طريقة التقديم وشروطه.
رابط التقديم في برنامج حافز الطاقات السعودي 1443
تقدم هذه الخدمة لجميع المواطنين السعوديين الباحثين على فرصة عمل، وفي ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد من انتشار الأوبئة وفيروس كورونا سعت الوزارة على أن يكون التقديم إلكترونيا من خلال الموقع الخاص بالبوابة الوطنية للطاقات وخطوات التسجيل هي:
- أولا عليك التأكد من اتصال الجهاز بالانترنت ثم التوجه إلى موقع حافز الطاقات.
- النقر على الثلاث نقاط أعلى الشاشة و اختيار تسجيل جديد.
- تحديد جنسية المستخدم.
- قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة من اسم المستخدم و رقم الهوية، كلمة المرور.
- النقر على تسجيل الدخول ثم تأكيد الطلب.
- سيطلب منك إدخال رقم الهاتف لإرسال رقم التحقق من الشخصية لهذا لابد من إدخال رقم الهاتف بشكل صحيح.
- على الفور سيتم إرسال رمز التحقق قم بادخاله.
- الموافقة على كافة الشروط والأحكام.
- إدخال بعض المعلومات الشخصية السيرة الذاتية.
- الضغط على تسجيل الدخول.
شروط التسجيل في برنامج حافز الطاقات السعودي 1443
يعد برنامج حافز الطاقات السعودي من أفضل الخدمات التي قدمتها المملكة العربية السعودية لمساعدة المواطنين، وحددت بعض الشروط للقبول في خدمة حافز الطاقات والشروط هي:
- يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- أن يتراوح عمر المتقدم من 20 عام حتى 35 عام.
- يشترط أن يكون المتقدم من سكان المملكة العربية السعودية.
- ألا يكون مسجل له نشاط تجارى.
- يشترط قدرة المتقدم على العمل.
- ألا يكون مسجل في جهة عمل خاصة أو حكومية.
- لابد من انتهائة من جميع المراحل الدراسية.
- إلا يكون له دخل ثابت يزيد عن 2000 ريال سعودي.
- لم يسبق له التسجيل في الخدمات الاجتماعية.
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