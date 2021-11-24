sbis.hrsd.gov.sa الضمان الجديد 1443 والذي سمي بالضمان المطور والذي يعبر عن الشكل العام والتفصيلات الخاصة بالاستخدام والاستحقاق وكذلك الأهلية، كما يقوم النظام الاجتماعي المطور كما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن شمول النظام لفئات أكبر من مستفيدي الوزارة وتقديم خدمات أفضل في الجودة واكثر فائدة وفاعلية للمستفيدين ليصبح المستفيد من خدمات الوزارة ليس فقط متلقي للراتب الشهري وإنما يكون طاقة نافعة لنفسه وللمجتمع من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية من الوزارة لتلك الفئات وتوفير فرص عمل مناسبة ومنافسة في سوق العمل.

تسجيل جديد sbis.hrsd.gov.sa الضمان الجديد 1443 أشهر الأسئلة حول ألية الاستحقاق

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مستفيدي الضمان الاجتماعي لضرورة الدخول على الرابط الجديد الذي اطلقته لتحديث البيانات أو التسجيل مستفيد جديد من البرنامج الاجتماعي، كما يقوم المسجلين من قبل بتحديث البيانات المسجلة من قبل وذلك للانتقال التدريجي من الرابط القديم الذي قاموا بالتسجيل عليه من قبل إلى الرابط الجديد والذي يضمن خدمات أفضل للمستفيدين كما يتم تعزي قاعدة البيانات بشكل أكبر وتوثيقها والتأكد منها بالشكل الأفضل لضمان الاستحقاق لهذا الدعم الكبير.

التوقيت والفترة الزمنية للتسجيل الإلكتروني والتحديث

أطلقت الوزارة الرابط الجديد مساء الاثنين الموافق 20 نوفمبر 2021 ودعت المستفيدين من خدمات الضمان بالتسجيل الإلكتروني في الرابط الجديد، والذي يستمر استقبال التسجيلات الجديدة وتحديث البيانات فيه حتى 23 مايو 2022، وذلك على مدار الساعة على أن يتم استقبال التسجيلات الجديدة للمستفيدين ويتم دراستها بشكل خاص للتأكد من الأهلية والاستحقاق، ويتم الإعلان عن الاستحقاق والأهلية في الشهر المقبل على أن يتم بداية استلام الرواتب ابتداء من شهر يناير 2022 وفق الترتيبات التالية:

تفعيل رابط الضمان الاجتماعي المطور 20 نوفمبر 2021.

الفترة الزمنية للتسجيل من 20 نوفمبر وحتى 23 مايو 2022.

موعد الإعلان عن أهلية المسجلين الجدد في الموقع في ديسمبر 2021.

الموعد المقرر لاستلام رواتب المسجلين والمستفيدين الجدد في يناير 2022، في العاشر من الشهر الميلادي.

تقوم الوزارة بطرح ألية الاعتراض الإلكتروني ويتم الرد على الاعتراضات في خلال شهرين.

كيفية احتساب راتب الضمان بالنظام الجديد

يتم احتساب الحد الأدنى من راتب الضمان من مبلغ 1100 ريال لرب الاسرة المعيل ومبلغ 550 ريال للفرد بالآلية التالية:

يتم احتساب الدخل الشهري لجميع أفراد الاسرة.

يكون عليهم خصم نسبة 50% من هذا الدخل الشهري.

يتم إضافة القيمة المخصومة على الدخل المكتسب من الدعم الحكومي، ويستثنى من هذا النظام برامج المساندة وذوي الإعاقة.

أشهر الأسئلة حول الاستحقاق في النظام الجديد

من أول الأسئلة التي يقوم المستخدمين بطرحها هو كيفية التسجيل في النظام المطور كمستفيد جديد؟ وجاء الرد من الوزارة هو ضرورة الدخول والتسجيل كمستفيد جديد على الموقع sbis.hrsd.gov.sa وسيتم دراسة الطلبات الجديدة بشكل منفصل عن المستفيدين الأساسيين بالموقع.

كان من الأسئلة الشائعة هو السؤال عن استحقاق المطلقات للضمان الاجتماعي وهل سيتم على النظام القديم؟، وجاء الرد من وزارة الموارد البشرية عبر موقعها على تويتر أن المطلقات اللاتي تسكن في بيت الاسرة ليس من حقها الحصول على راتب الضمان الاجتماعي بالنظام القديم، حيث يتم شمولها ضمن عدد الاسرة ويتم تضمينها مع رب هذه الاسرة.

ومن الأسئلة الجديدة : هل من حق الذي لديه أكثر من زوجة الحصول على راتب الضمان؟ وجاء رد الوزارة أن الوزارة تعتبر هذا الفرد المستفيد في هذه الحالة أكثر من اسرة ويكون لكل اسرة استحقاقها.

سلم رواتب الضمان الاجتماعي والحد المانع للرواتب بالنظام الجديد

عدد أفراد الاسرة الراتب الشهري الحد المانع لراتب الضمان شهريا

1 1000 ريال سعودي 2001 ريال 2 1285 ريال سعودي 2570 ريال 3 1570 ريال سعودي 3140 ريال 4 1855 ريال سعودي 3710 ريال 5 2140 ريال سعودي 4280 ريال 6 2420 ريال سعودي 4840 ريال 7 2710 ريال سعودي 5420 ريال 8 3000 ريال سعودي 6000 ريال 9 3280 ريال سعودي 6560 ريال 10 3560 ريال سعودي 7120 ريال 12 3840 ريال سعودي 7680 ريال 13 4130 ريال سعودي 8260 ريال 13 4410 ريال سعودي 8820 ريال 14 4700 ريال سعودي 9400 ريال 15 5000 ريال سعودي 10000 ريال

التسجيل الإلكتروني وطلب معاش الضمان المطور الجديد