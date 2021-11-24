سعر اكتتاب العربية للتعهدات الفنية 2021

تم الإعلان مؤخرا عن سعر اكتتاب العربية للتعهدات الفنية في السوق السعودي الخاص بالأوراق المالية خلال مرحلة الاكتتاب للأفراد والمؤسسات المشاركة، ومن الجدير بالذكر أنه كان سعر الطرح من أهم العوامل المؤثرة في قرارات المستثمرين في مرحلة الاكتتاب، ويتحدد ذلك وفقاً لعدد الأسهم التي يقوم بشرائها المستثمر بعد القيام بدراسة مستفيضة لنشاط الشركة ومستقبلها في الاستثمار، وتداول الأسهم في سوق الأوراق المالية، وفقا للنظام التي يتم العمل به من الجهات الجهات المختصة.

تم انطلاق الشركة في ثمانينيات القرن الماضي القرن الماضي وتقوم بتقديم الخدمات الخاصة بالإعلان المختلفة، واستطاعت الشركة أن تصبح من أهم وأكبر وكالات الإعلان في السعودية، وذلك من خلال الحصول على ثقة جميع المعلمين في جميع أنحاء المملكة، عن طريق تنفيذ الحملات الإعلانية بشكل احترافي، وتستطيع النجاح في سوق المنافسة للإعلانات، ومن أهم الأسس التي قامت عليها هي تقديم الخدمة بشكل مفصل، من حيث الفكرة والتصميم والتنفيذ، حتى تحصل على إرضاء جميع العملاء، وفي الوقت الحالي تسعى إدارة الشركة حتى تكون من أكبر الشركات الإعلانية في الشرق الأوسط، حيث قامت بإنشاء عدد من الشركات المتخصصة في الاستشارات التقنية والطباعة، من أجل ضمان أعلى وأفضل جودة لخدمات العملاء.

سعر اكتتاب العربية للتعهدات الفنية

أعلن المدير بسجل الاكتتاب عن التعهدات الفنية لسعر الأسهم المطروحة، وهو مائة ريال لكل سهم، حيث أعلنت الشركة سابقاً عن الاستعداد لطرح 30% من أسهم الشركة للاكتتاب العام الجاري بسوق الأوراق المالية في العام الجاري وفي سوق الأوراق المالية، وبالفعل قامت بطرح 15 مليون سهم، وتم تخصيص 90% منهم للفئات المشاركة، وحوالى 10 للمستثمرين الأفراد، ومن الجدير بالذكر أن الشركة قامت بالانتهاء من فترة الاكتتاب بنسبة نجاح عالية، حيث تم تخصيص الأسهم وفقًا لنسبة الاكتتاب التي تم طلبها، كما بدأت عملية رد الفائض عن طريق حساباتهم البنكية، وكان ذلك استعداداً لبداية تداول الأسهم في السوق المالي السعودي.