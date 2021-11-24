نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول علي قرض 60 الف ريال سعودي من بنك التنمية ومعرفة الفئات التي يتم منحها القرض في المقال التالي
نجد أن بنك التنمية الاجتماعية يقوم بتقديم تمويل (قرض 60 ألف) بدون فوائد لكافة المواطنين في المملكة العربية السعودية، ويتيح البنك للأسر التي تعاني من تعسر في الناحية المادية الحصول على تمويل لمساعدتهم في تخطي ظروف الحياة الصعبة، هذا بالإضافة إلى أن بنك التنمية قد وضع بعض الشروط السهلة والبسيطة التي يجب أن يوفرها الشخص حتى يستطيع الحصول على القرض الذي قد يصل لـ 60 ألف ريال سعودي.
من هم الفئات التي يتم منحها قرض أهل
توجد فئات محددة قد أعلن عنها بنك التنمية في المملكة العربية السعودية وهي التي تستحق الحصول على القرض، مثل:
- يمنح القرض للرجال والنساء على حد السواء، ولكن يجب أن يكون الرجل موظف، أو متقاعد، أو ليس لديه عمل.
- يجب أن تكون المرأة أرملة أو مطلقة، أو هجرها زوجها.
- يمنح هذا القرض بمبلغ 60 ألف ريال سعودي بحد أقصى، ويتم سداد مبلغ هذا القرض على خمس سنوات.
- الجدير بالذكر أن هذا القرض من القروض التي تمنح بدون فوائد، أو رسوم.
مزايا قرض آهل بدون فوائد
السبب وراء ازدياد عمليات البحث للحصول على هذا القرض هو أنه يتميز بكثير من المميزات مثل:
- يحصل الفرد على تمويل قيمته تصل لـ 60 ألف ريال سعودي.
- يتم الحصول على هذا التمويل عن طريق بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية دون دفع رسوم.
- تصل فترة سداد القرض بدون فوائد إلى خمسة أعوام.
- يمكن أن يحصل على القرض: الحوامل، الأرامل، النساء، المطلقات، العاطلين.
- هذا القرض متاح لكافة الموظفين في القطاع الحكومي، وكذلك القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية.
- أهم ميزة من مميزات هذا القرض أنه يتماشى مع تعاليم الشريعة الإسلامية.
- يتميز هذا التمويل بأن له هامش ربحي منافس.
- شروط الحصول على قرض آهل بدون فوائد
- قد وضع بنك التنمية بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدم، مثل:
- أن يكون الفرد المتقدم للحصول على القرض حاملاً للجنسية السعودية.
- ألا يقل دخل المواطن في الشهر 3000 ريال سعودي.
- أن يكون سن المواطن المتقدم 21 لا أقل من ذلك، ولا يزداد عن 70 عاماً.
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