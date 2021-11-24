“أبشر” أصدار الهوية الوطنية الجديد إلكترونياً أعرف خطوات حجز موعد وشروط الحصول على البطاقة

تتحول المملكة إلي تقديم كافة خدماتها لمواطنيها إلكترونياً، واليوم تم الإعلان عن ألية أصدار الهوية الوطنية الجديدة إلكترونياً، من خلال حجز موعد مسبق عبر رابط أبشر وتسجيل البيانات، ومن ثم الذهاب لاستلام البطاقة أو تقديم طلب خدمة التوصيل للمنزل لتصلك في موقعك بسهولة، وكان أبشر قد أعلن اليوم على حسابه الرسمي على تويتر، عن طرق أصدار الهوية الوطنية الجديدة لأفراد الأسرة، ونحن من خلال موقعكم المتميز ثقفني، نقدم لكم خطوات استخراج بطاقة الهوية إلكترونياً، وشرح خطوات حجز موعد بالأحوال المدنية للفرد إلكترونياً عبر منصة أبشر.

أصدار الهوية الوطنية الجديدة 2021

تتبنى المملكة العربية السعدية أستراتيجية واضحة للنهوض والتقدم في كافة القطاعات، والتحول الرقمي في تقديم كافة الخدمات للمواطنين والمقيمين، لذا فأنها وضعت رؤية 2030 وعملت على تنفيذها وفق تعليمات القيادة السياسية بالمملكة، ويعتبر منصة أبشر من أهم المنصات التي أطلقتها الحكومة السعودية، التي تقدم الخدمات للمواطنين والمقيمين، وفيما يلي خطوات أصدار بطاقة الهوية إلكترونياً من خلال المنصة.

خطوات أصدار بطاقة الهوية الوطنية إلكترونياً

الدخول على رابط منصة أبشر .

. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة اسم المستخدم وكلمة المرور.

النقر على أيقونة خدمة المواعيد.

تسجيل رقم الهوية للفرد الراغب في أستخراج بطاقة هويه له.

تعريف أحد الوالدين لفرد الأسرة الراغب في الحصول على بطاقة الهوية.

الضغط على أراسل الطلب وبذالك تتم عملية إصدار البطاقة إلكترونياً.

شروط أصدار بطاقة الهوية

أن يكون الشخص قد تجاوز سنه 15 عام ميلادي.

حجز موعد مسبق على منصة أبشر توظيف.

في حال أن الشخص طالب يجب أحضار تعريف من المدرسة التي يدرس بها.

أحضار صورة مصدقة من شهادة التعليم في حال أنه أتم تعليمه.

منصة أبشر الإلكترونية

قالت منصة أبشر أنها نشرت اليوم أنفوجرافيك عبر موقعها على تويتر، يوضح كيفية الحصول على بطاقة الهوية الوطنية إلكترونياً، بعد أن يكون الشخص قد حجز موعد على المنصة، وقام ولي أمره بتعريفه، ومن ثم لا يحتاج ولي الأمر بعد ذالك في استلام البطاقة من مقر الأحوال المدنية، وهذه خدمة سوف يستفيد منها ملايين الشباب والفتيات في السعودية في المستقبل.