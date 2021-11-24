التسجيل في تعداد السعودية 2022 عبر النفاذ الوطني الهيئة العامة للإحصاء

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عمر شويل - جدة النفاذ الوطني الهيئة العامة للإحصاء أعلنت عن إطلاق بوابة ترشيح المتعاونين الذين يرغبون في التسجيل في تعداد السعودية 2022، وذلك للمشاركة في تنفيذ أعمال التعداد للسكان والمساكن والمنشآت، وذلك لكون الهيئة هي المرجع الوحيد الذي يعتد به رسميًا للمعلومات الإحصائية داخل المملكة، تتولى مسؤولية التنفيذ والإشراف على كل ما يتعلق بالأعمال والعمليات الإحصائية، وتنفيذ المسح الميداني، وإجراء الدراسات الإحصائية وتحليل البيانات وحفظها وتوثيقها للخروج بمؤشرات، وغيرها من المهام الإحصائية، وهذا يرجع لكونها جهة حكومية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.

النفاذ الوطني الهيئة العامة للإحصاء

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن بوابة الترشيح الخاصة بالتسجيل في تعداد السعودية 2022 عبر النفاذ الوطني الموحد، حيث أتاحت الفرصة أمام جميع الأفراد التسجيل في البوابة الإلكترونية، وذلك للحاصلين على شهادة الثانوية فأعلى، على أن يتولى المشاركين مساعدة الهيئة في تنفيذ مهام التعداد السكاني وتعداد المنشآت والمساكن، ولكنها حددت بعض الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للتسجيل في التعداد السكاني للسعودية، وقد حددت مواعيد التسجيل الذي بدأ أمس الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر، ويستمر حتى الاكتفاء بالأعداد المطلوبة عبر الرابط بوابة تعداد السعودية 2022 الإلكتروني الرسمي https://census.stats.gov.sa.

التسجيل في تعداد السعودية 2022

يستطيع كل من تنطبق عليه شروط التسجيل في تعداد السعودية 2022 كما حددتها الهيئة العامة للإحصاء التسجيل في بوابة الترشح التي أطلقتها، وذلك من خلال بيانات النفَاذ الوطني الموحد، بالخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة تعداد السعودية 2022. النقر على تسجيل الدخول. اختيار التسجيل من خلال بوابة النفاذ الموحد. القيام بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. النقر على تسجيل الدخول، ثم استقبال رسالة التأكيد. التحقق من السياسات والموافقة. التقديم في البوابة للمشاركة في التعداد السكاني.

شروط التسجيل في تعداد السعودية 2022

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن شروط التسجيل في بوابة تعداد السعودية 2022، التي تعد بمثابة معايير الترشيح والقبول، منها:

أن يكون حاصل على مؤهل الثانوية العامة فأعلى.

ألا يقل العمر عن 20 عاما.

أن يجيد التعامل مع الأجهزة الذكية الإلكترونية الحديثة.

أن يكون للمتقدم مرجع عمل سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.

بعد تقديم طلب التسجيل عبر النفاذ الوطني الهيئة العامة للإحصاء للتسجيل في بوابة تعداد السعودية 2022، يتم ترشيح المقبولين، ويعتمد الترشيح النهائي على اجتياز التدريبات والتقييمات التي تحددها الهيئة.