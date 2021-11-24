نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفاري الرياض.. حدث نشط يستقطب الزائرين ضمن فعاليات موسم الرياض+ رابط الحجز في المقال التالي

عمر شويل - جدة سفاري الرياض جزء ضمن فعاليات موسم الرياض، يختارها السعوديين كوجهة مميزة للانسجام مع الطبيعة، فهي موطن للحيوانات كالنمور والزرافات والفيلة. مرافق مختلفة توفرها سفاري الرياض للاستمتاع برؤية الحيوانات والألعاب المائية مع ألذ المأكولات التي يوفرها مطعم سفاري. وتسهيلاً لإجراء حجز تذاكر سفاري قمنا بوضع الرابط وطريقة الحجز في هذا المقال.

سفاري الرياض

تجربة ولا أروع في تفقد منطقة سفاري لهذا الموسم والتنقل حيث تشاء مع مرافق للألعاب المميزة وإنها موطناً لـ التايقرات والنمور البيضاء والزرافات للتمتع فرصة الاندماج في الحياة البرية ضمن أجواء جميلة فضلاً عن تنظيم العروض المسرحية التي تتداخل مع أجواء حماسية.

سفاري الرياض واحة في قلب الصحراء غيرت نظرة مرتاديها الذين جاءوا من الشرق والغرب، فقد فاقت التوقعات، وتعد الواحة البحرية الأبرز في سفاري الرياض والتي أضيفت لها أنشطة جديدة هذا العام مثل القوارب المتحركة. ويعد الأبرز والأكثر شعبية هو الجولة بين الحيوانات فقد تم ابتكار فكرة “tree house” ليستمتع الأطفال والكبار بالنظر اليها من بعيد.

الرياض سفاري أحد فعاليات موسم الرياض الرئيسية. ويعزز شعبيته كواجهة سياحية ضمن المناطق الترفيهية لموسم الرياض 2021 والتي تستقطب مئات الآلاف من السكان السعوديين والسياح الأجانب. ولكي يتم حجز تذاكر الدخول لموسم سفاري يرجى زيارة موقع موسم الرياض tickets.riyadhseason.sa.

جلب منتزه سفاري الحيوانات من الخارج من الفيلة والنمور المهجنة حتى يمارس الناس متعة مشاهدة الحيوانات البرية والنادرة، ونظراً لكل المميزات المذكورة وتنوع الحيوانات لأكثر من 700 حيوان وأكثر من 250 طير نادر متواجد في المنتزه يشعر مرتادي الرياض سفاري بحس السفاري نفسه الموجود في جنوب افريقيا.

سفاري الرياض riyadh safari 2021 متى يفتح

التاريخ الثلاثاء, 26 أكتوبر 2021 – السبت, 25 ديسمبر 2021 الوقت تبدأ الساعة 10:00 ص المكان سفارى (منتجع نوفا)

وتبلع أسعار تذاكر منتزه سفاري 55 ريال للتذكرة. وقد تم اعتماد موقع موسم الرياض لحجز التذاكر من خلاله، والتي يمكن للراغب ان يستفيد من التذاكر المطلوبة بعدد 7 تذاكر محجوزة بحد أقصى.

كما بالإمكان حجز تذاكر تجربة سفاري وهي تذاكر منفصلة تسمح بركوب سيارة مع مرشدين تأخذك في جولة على الحيوانات النادرة.