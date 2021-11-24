نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على طريقة التقديم في وظائف التعداد السكاني الجديد 1443 الهيئة العامة للإحصاء توظيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة الهيئة العامة للإحصاء توظيف، نتابع معكم آخر أخبار الوظائف في المملكة، حيث أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية عبر موقعها الإلكتروني عن وظائف شاغرة في مدينة الرياض وهذا عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، كما أعلنت عبر حسابها الرسمي على تويتر عن إطلاق بوابة ترشج المتعاونين في تعداد السعودية للعام 2021 وهذا عبر تغريدة رسمية، وسنتابع معكم كافة التفاصيل من حيث الشروط المطلوبة والوصف الخاص بالوظيفة، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

الهيئة العامة للإحصاء توظيف

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عبر موقعها الإلكتروني الرسمي عن وظائف شاغرة جديدة في العاصمة السعودية الرياض، كما وأعلنت عبر موقعها الرسمي عن المسمى الوظيفي، ووصف الوظيفة، وما هي طبيعة عمل والمسؤوليات الخاصة بتلك الوظيفة، كما وأعلنت عن المهارات المطلوبة، والمؤهلات العلمية التي يجب أن يمتلكها المتقدم.

وصف الوظيفة

بالنسبة للمسمى الوظيفي فالوظيفة المطلوبة هي لأخصائي علوم بيانات وهذا في هيئة العامة للإحصاء في مقرها بالرياض.

وأخصائي علوم البيانات وهذا كما جاء في الوصف في الإعلان الرسمي الخاص بالوظيفة هو مسؤول عن الآتي:

تطوير الإرشادات والمقترحات الفنية.

العمل على تحسين وتطوير خطط التنفيذ الخاصة بالهيئة.

مراجعة عملية التنفيذ وتقييمها.

عمل تحليلات لأداء المشاريع وتقديم تقارير فنية عنها.

ما هي المهارات المطلوبة للتقديم على الوظيفة

ويوجد عدة مهارات مطلوبة في الوظيفة في الهيئة العامة للإحصاء، وهي المهارات الأساسية لأخصائي تحليل البيانات، وهي كالآتي:

برمجة التحليلات.

مهارات تحليل البيانات.

تطبيق الإحصائيات.

نمذجة البيانات.

التصوير للبيانات.

المؤهلات المطلوبة

وتم طلب مؤهل “البيانات الضخمة والتحليلات Big Data” أو مؤهل “علوم الحاسب Computer Science” أو ما يعادلها، وهذا للتقديم على الوظيفة.

رابط التقديم على وظائف الهيئة العامة للإحصاء 1443

ويمكنك التقديم إلكترونيا بكل سهولة ويسر، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية، فتابع معنا:

اذهب إلى موقع الهيئة العامة للإحصاء توظيف من الرابط الرسمي careers.stats.gov.sa.

ثم ستنتقل إلى صفحة التقديم على وظيفة أخصائي علوم البيانات الجديد وستجد بها الوصف الوظيفي والمؤهلات المطلوبة.

اضغط على زر التقديم الآن Apply Now.

قم بتسجيل الدخول بأحد الطرق المتاحة.

ثم أدخل كافة البيانات الصحيحة المطلوبة باستمارة التقديم.

وظائف التعداد السكاني

وقد أعلنت أيضا هيئة الأحصاء عن إطلاق بوابة الترشيح للمتعاونين في تعداد السعودية 2022، والذي يمكن التقديم به إلكترونيا وهذا عبر الرابط الرسمي census.stats.gov.sa.

وهذا حسب الشروط الآتية: