رابط دخول الضمان الاجتماعي المطور.. طريقة التسجيل للجدد وللمسجلين سابقا في الضمان عبر sbis.hrsd

بعد تفعيل التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، تسائل عدد من المواطنين السعوديين المسجلين مسبقا في منصة الضمان الاجتماعي عن إمكانية تطبيق النظام الجديد عليهم، حيث كشفت وزارة الموارد البشريو والتنمية الاجتماعية بأن تطبيق النظام الاجتماعي المطور سيتم تطبيقه على جميع المستفيدين بشكل تدريجي وذلك لفترة لا تتجاوز العامين، ويجب أن تتوافق شروط الأهلية والاستحقاق على المستحقين من أجل تطبيق النظام الجديد عليهم، وقد تم إجراء بعض التعديلات والضوابط وشروط الاستحقاق وبشكل خاص للمطلقات حيث أصبح وضعهم يختلف عن السابق، وفي سطور هذه المقال نتعرف معكم بالتفصيل على كافة التفاصيل.

الضمان الاجتماعي المطور

يرغب العديد من المواطنين السعوديين من المتقاعدين وفئة الغير موظفين بجانب الباحثين عن العمل، في معرفة هل بإمكانهم الحصول على معاش الضمان الاجتماعي في النظام المطور، وكشف سلطان الجريس وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن معايير الوزارة في اعتماد هذه الفئات، حيث أشار إلى أن الوزارة تقدم الدعم المادي للأسر الأشد احتياجا والتي لا تستطيع شراء المستلزمات الأساسية لها، حيث يكون المعيار الرئيسي هو دخل الأسرة، وأكد على أن معيار دخل الأسر يطلق على فئة المتقاعدين والغير موظفين، بينما تحصل شريحة الباحثين عن عمل على معونة عن طريق برنامج حافز، ويتم تقديم الدعم المالي للعائلات من خلال معيار الدخل.

رابط الضمان الاجتماعي المطور الجديد

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العمل بنظام الضمان الاجتماعي المطور والصادر بالمرسوم الملكي، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار وارساء الوسائل والتدابير اللازمة لتقديم الدعم المناسب للأسر الأشد احتياجا واستحقاقا، ويحقق الضمان الاجتماعي المطورأهداف الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأشد احتياجا من مستحقي الزكاة وذلك من أجل رفع جودة حياتهم من النواحي الاجتماعية والاقتصادية بالاضافة إلى توفير مستوى لائق من العيش لهم، وذلك عن طريق تقديم الدعم النقدي بجانب فرص التأهيل والتدريب وتمكين المستحقين القادرين على العمل، عن طريق تزويدهم بالممكنات التي تساعدهم على الاعتماد على أنفسهم من خلال تأهليهم ونشر ثقافة العمل لديهم بما يتوافق مع مهاراتهم وقدراتهم، حتى يكونوا قادرين على تحقيق الاستقلال المالي، حيث يتم تحويلهم إلى أشخاص منتجين في المجتمع.

مميزات نظام الضمان الاجتماعي المطور

منهجية دقيقة تحقق وصول أموال الزكاة والمال العام للمستحقين. مرونة عالية في تفهم احتياجات ومتغيرات المستحقين. متابعة مستمرة من أجل تحقيق أهداف النظام.

طريقة التقديم على الضمان الاجتماعي المطور