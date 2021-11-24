نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم وطريقة نقل كفالة الوافد من فرد إلى منشأة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقل كفالة الوافد من فرد إلى منشأة تعد أحد الخدمات الإلكترونية التي توفرها وزارة الموارد البشرية للمواطنين المقيمين بالمملكة العربية السعودية، حيث أنه بمجرد استيفاء شروط نقل الكفالة، وتعبئة نموذج التقديم وسداد رسوم نقل الوافد يستطيع إنجاز المهمة إلكترونيًا بكل سهولة ويسر عبر رابط بوابة الخدمات التابعة لوزارة الموارد البشرية،ذلك بعد أن وفرت الوزارة خدماتها بشكل إلكتروني لمسايرة انتهاج الحكومة السعودية الرقمية في المعاملات الحكومية، لمواكبة التطور التكنولوجي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

نقل الوافد من فرد إلى منشأة

من بين الخدمات التي توفرها وزارة الموارد البشرية للمواطنين هي نقل كفالة الوافد من فرد إلى منشأة، التي بمقتضاها يستطيع الفرد نقل الكفالة إلى مؤسسة أو منشأة، ولكن هناك بعض الضوابط والشروط التي إذا توفرت في المتقدمين حصل على الموافقة واستكمال باقي الإجراءات المتمثلة في تعبئة نموذج النقل، وسداد الرسوم، وتتمثل متطلبات النقل في:

الهوية الوطنية الخاصة بمقدم طلب النقل.

تنازل من صاحب العمل الحالي مصدق عليه من الغرفة التجارية.

موافقة كتابية من التابع أو التابعة.

سداد رسوم نقل الخدمة وتغيير المهنة.

شروط نَقل الوافد من فرد إلى مؤسسة

كشفت الموارد البشرية عن الشروط والضوابط التي تسهل عملية نقل الوافد من فرد إلى منشأة، أبرزها:

يشترط أن تكون تراخيص المنشأة أو المؤسسة سارية المفعول.

يشترط أن تكون المؤسسة مشتركة في خدمة العنوان الوطني لدى البريد السعودي.

يجب أن تكون إقامة ورخصة عمل جميع العمالة في المنشأة سارية المفعول.

يجب ألا يقل سن الوافد المراد نقله عن 18 عام.

يشترط أن تكون جنسية الوافد من الجنسيات المسموح لها بنقل خدماتها.

يجب أن يكون العامل الأساسي على رأس العمل.

يجب أن يكون للمنشأة رصيد لنقل الوافدين بحيث لا تتخلى عن النطاق الأخضر.

تحسب نسبة التوطين والتأشيرات الصادرة والغير مستخدمة من رصيد المنشأة.

طريقة نقل كفالة الوافد إلى منشأة

حددت وزارة الموارد البشرية طريقة نقل كفالة الوافد إلى مؤسسة عبر رابط الخدمة الإلكتروني، بالخطوات التالية:

تسجيل دخول رابط خدمات نقل التابعين.

تسجيل بيانات الدخول من الاسم وكلمة السر.

كتابة رمز التحقق البشري كما هو موضح بالصورة.

يتم الانتقال إلى خدمة نقل الوافدين التابعين.

تعبئة بيانات التابع المراد نقله في نموذج نقل الوافد إلى مؤسسة لذلك.

يتم النقر على خيار إرسال.

الاحتفاظ برقم الطلب الذي يظهر للمستخدم بعد الانتهاء من طلب الخدمة، ثم حجز موعد في مكتب العمل، يتم إحضار رقم الطلب والمستندات في زيارة مكتب العمل لإنهاء الإجراءات، ثم سداد رسوم نقل كفالة الوافد من فرد إلى منشأة أو مؤسسة، ثم مراجعة مكتب الجوازات وإصدار إقامة جديدة.