طريقة احتساب المعاش في السعودية في الضمان الاجتماعي المطور

احتساب معاش الضمان الاجتماعي بعد التحديث، مع بداية تفعيل نظام الضمان الاجتماعي الذي تم تطويره في المملكة العربية السعودية، قامت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية بنشر توضيح حول كيفية حساب المعاش في النظام المطور من الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى أن الوزارة السعودية صرحت عبر حسابها الخاص على التويتر أن معاش الضمان الاجتماعي هو مبلغ تقوم الحكومة بصرفه شهريًا للمواطنين ابتداءً من الأفراد حتى الأسر مستمرة قائلة أن طريقة احتساب قيمة المعاش الشهري من الضمان الاجتماعي للأفراد يتم وفق خطة محددة لإيصال الدعم لمن هم أهل له، وفيما يلي سنتعرف على المزيد من التصريحات التي أعلنت عنها وزارة التنمية الاجتماعية.

تصريحات حول الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية

قامت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية في المملكة العربية بالتصريح عن عدة نقاط خاصة بنظام الضمان الاجتماعي وهم كالتالي:

تتم عملية تحديد مبلغ المعاش لكلًا من الأسرة والفرد المستقل من خلال جمع إجمالي العائد المكتسب المتمثل في الراتب الشهري لجميع أفراد الأسرة. ثم يتم خصم نسبة تعادل ال50 في المئة من القيمة الخاصة بإجمالي العائد الشهري للمستفيد مع إضافة ذلك إلى مبلغ العائد الغير مكتسب من الدعم الذي تقدمه الحكومة مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأشخاص ذوي الإعاقات بالإضافة إلى دعم البرامج الائتمانية هي فئات مستثناة من ذلك. بعد ذلك تتم عملية مقارنةً بين الناتج الأخير من العملية السابقة والخاص بالدخل المحتسب مع أدنى حد تم احتسابها مخصصة من أجل المعاش طبقًا للاستحقاق الشهري المتاح لعدد أفراد الأسرة وهو مبلغ يقدر بحوالي 1100 ريال لرب الأسرة بالإضافة إلى مبلغ 550 ريال سعودي للفرد فقط بالأسرة.

تفعيل الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية في المملكة العربية السعودية عن بدأها عملية تفعيل النظام الخاص بالضمان الاجتماعي المطور الذي تم إصداره طبقا للمرسوم رقم 32م الملكي بتاريخ 2/4/1442 ه‍ وذلك بغرض الارتقاء إلى حالة من الاستقرار وإرساء التدابير والوسائل اللازمة لتقديم الدعم للمواطنين المستحقين بالإضافة إلى صقل مهارات كل من القوى العاملة والمستحقين، وذلك لتحسين جودة حيواتهم الاقتصادية والاجتماعية.