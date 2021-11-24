التمويل الإضافي في بنك الراجحي من صندوق التنمية العقاري

تمويل الراجحي الإضافي من صندوق التنمية، قام بنك الراجحي باستعراض برنامج خاص بالتمويل الإضافي والذي تم تقديمه من قبل صندوق التنمية العقارية الخاص بالعملاء المستفيدين من سكني، كما صرح المصرف أن ذلك البرنامج قابل للتطبيق على الأفراد التي تنطبق عليهم الضوابط الائتمانية التي قام البنك بالحرص على وضعها وذلك لضمان تواجد فرصة للحصول على تمويل عقاري يعتمد بشكل أساسي على نظام المرابحة الشرعية نوافيكم بالمزيد من التفاصيل.

الحصول على التمويل الإضافي من الراجحي

وقد تم إيضاح من له الحق بفرصة الحصول على التمويل وهم من تتوافر بهم الشروط المحددة من البنك، والذي ينطبق عليه المبادئ الخاصة بالشريعة الإسلامية بكافة تفاصيلها، بالإضافة إلى تناول البنك تفاصيل حول كيفية السداد عن طريق الدفعات المنتظمة أو الأقساط لجميع العملاء، وفيما يلي سنتعرف على العروض التي يقدمها بنك الراجحي للمواطنين حول التمويل العقاري.

تفاصيل التمويل العقاري من الراجحي

قام أحد المصارف الضخمة المتواجدة في المملكة العربية السعودية وهو بنك الراجحي بالإعلان بأنه يتم منح التمويل للأفراد السعوديين المستحقين الذين تم بحقهم إصدار قرار استحسان من قبل جلالة الملك بأحقيتهم على صرف مبلغ القرض بالإضافة إلى جاهزيتهم وتطابق المعايير عليهم والتي وصلت قيمته حتى 500 ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى أن المصرف قام بتوضيح كيفية الحصول على التمويل العقاري حيث يتم عن طريق قيام البنك بهمة شراء العقار والحرص على تسديد قيمته الخاص للمستفيد بالكامل.

صندوق التنمية الاجتماعية

كما أضاف المصرف أن صندوق التنمية العقارية يقوم بتسديد مبلغ يقدر بحوالي نصف مليون ريال سعودي بعد إتمام العملية الخاصة بشراء عقار للمستفيدين بالإضافة إلى التأكد من دفع القيمة الخاصة بالعقار للبائع بعلم المصرف، وهذا المبلغ يتم تسديده لحساب العميل المستحق أو المستفيد من المصرف، كما أنه يعد مقدم من المبلغ الخاص بشراء العقار يقوم الصندوق بتسديده بدلًا من المستفيد من الدعم علاوةً على ذلك، فهناك إمكانية دفع الأقساط مبكرًا مع ضرورة التواصل مع المصرف للاستعلام عن تفاصيل إضافية متعلقة بهذا الأمر، كما أنه وضح كذلك توافر إمكانية عملية البيع الخاصة بالعقار قبل الانتهاء من عملية سداد استحقاقات التمويل ويجب على المصرف في هذه الحالة أن يحول الملكية إلى العميل.