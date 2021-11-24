نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الرواتب لهذا الشهر للموظفين 1443 في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف الرواتب لهذا الشهر، كانت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية قد حددت ان يوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي موعدًا لدفع رواتب موظفي القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الحكومي. مئات الآلاف من المستفيدين وسيتم صرف رواتب الموظفين في السعودية في اليوم السابع والعشرين ، ولكن قد يكون تاريخ التبادل قبل يوم واحد أو يتم تأجيله إلى يوم آخر في بعض الحالات الاستثنائية والتي حددتها الوزارة في وقت سابق بحسب رؤية الوزارة والمسؤولة عن تحديد موعد صرف الرواتب لهذا الشهر.

موعد صرف الرواتب لهذا الشهر

وزارة المالية قد قالت بأنه إذا كان موعد صرف رواتب الموظفين يوم الجمعة ، فسيكون يوم الدفع يوم الخميس الذي يسبقه أي قبل يوم واحد، أو إذا صادف اليوم السابع والعشرون من الشهر الميلادي يوم السبت. فحينئذٍ يكون موعد صرف الرواتب هذا الشهر هو يوم الأحد التالي أي بتأخير يوم واحد ، وهو ما يشير إلى حالة الصرف في الشهر الحالي من نوفمبر 2021 ، حيث يوافق يوم 27 من يوم السبت المقبل ، وهو ما يطالب الوزارة بتأجيل موعد صرف رواتب السعوديين ليكون ليوم الأحد الثامن والعشرين من نفس الشهر.

متوسط الرواتب السعودية للموظفين

من جهة أخرى وبحسب التقارير السنوية التي تعدها الوزارة والعديد من الجهات ذات العلاقة ، فقد تم نشر مخطط حكومي يوضح متوسط ​​رواتب السعوديين في القطاع الخاص ، والتي تم تحديدها على النحو التالي:

متوسط ​​رواتب السعوديين الذكور يعادل متوسط ​​الراتب الشهري 6838 ريالاً.

يعادل متوسط ​​رواتب الموظفات السعوديات متوسط ​​الراتب الشهري البالغ 4476 ريالاً.

صرف البدلات للموظفين بالمملكة

من جهة أخرى ، أوضحت وزارة الموارد البشرية شروط صرف البدلات لكافة الموظفين، مبينة عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن التقرير الخاص بالبدلات حسب النوع والحجم يرجع إلى ما تم الاتفاق عليه بين أطراف العمل سواء كانوا موظفين أو هيئة أو مؤسسة أو منشأة التي يعملون فيها ، فهذا معتمد من قبل اللوائح نفسها ، وهذه البدلات شائعة وليست إلزامية، كل المعلومات أوضحناها والتي تخص موعد صرف الرواتب لهذا الشه.