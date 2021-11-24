نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل البنك السعودي الفرنسي بموافقة فورية بفترة سداد 5 سنوات في المقال التالي

تمويل البنك السعودي الفرنسي مصرف 2 مليون ونصف ريال بموافقة فورية بفترة سداد 5 سنوات. سواء تريد سداد الرسوم الدراسية لتعليم الأبناء أو شراء سيارة جديدة أو استثمار أموالك يساعدك البنك على الوصول إلى أهدافك من خلال التمويل الشخصي . مزايا تمويل البنك السعودي الفرنسي الموافقة الفورية.

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

إعادة التمويل بعد سداد 20% من التمويل الحالي.

تمويل يصل إلى 2 مليون و500 ألف ريال.

فترات سداد مرنة تصل لـ 5 سنوات.

إعفاء الورثة من السداد تطبق الشروط والأحكام.

إمكانية شراء المديونية من بنك أخر.

رسوم إدارية 1% أو 5000 فيما أقل. المستندات المطلوبة للتمويل الشخصي يتطلب التمويل الشخصي من البنك السعودي الفرنسي تقديم الوثائق الآتية: خطاب تعريف من جهة العمل.

خطاب تحويل الراتب من جهة العمل إلى حساب العميل في المصرف.

كشف حساب العميل البنكي الحالي.

أصل الهوية الوطنية.

فتح حساب جاري لدى البنك السعودي الفرنسي. يمكن فتح الحساب الجاري أونلاين .

يبدأ معدل النسبة السنوية من 4.67% وتشمل الرسوم والعمولات . قنوات الاتصال بالبنك السعودي الفرنسي خدمة فرنسي كير.

أجهزة الصراف الآلي وفروع البنك.

من خدمة فرنسي فون الاتصال على الرقم 8001242121 أو من خارج المملكة 966920000576.

من خلال الإرشاد الائتماني 920014777. كيفية تقديم طلب تمويل شخصي البنك السعودي الفرنسي التوجه لزيارة الموقع الإلكتروني للمصرف.

اختيار التمويل الشخصي من ضمن التمويلات المتاحة ثم النقر على تقديم طلبك.

ابدأ في ملء البيانات المطلوبة الاسم والعمر وجهة العمل والمنطقة ورقم الهاتف والدخل الشهري والبريد الإلكتروني واسم المنتج ورقم الهوية الوطنية واللغة والجنسية وقطاع العمل.

ثم النقر على التأكيد أنك لست روبرت والنقر على أيقونة تقديم طلبك وانتظر حتى يتواصل المصرف معك. البنك السعودي الفرنسي شركة مساهمة عاملة برأس مال 12.053.571.670ريال سعودي وخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي، ومن أهدافه تقديم كافة الخدمات المصرفية للعملاء المحليين والدوليين لاكتساب ولاء العملاء من خلال تقديم الحلول المصرفية المتميزة والمبتكرة وتشمل خدماته قطاع الأعمال وقطاع الأفراد، من خلال باقة من الخدمات المصرفية والتمويلات الميسرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ومع فريق دعم لضمان اختيارك لأنسب باقة مصرفية ملائمة لاحتياجاتك. الوسوم عمر شويل - جدة تمويل البنك السعودي الفرنسي بموافقة فورية بفترة سداد 5 سنوات - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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