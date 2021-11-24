تمويل البنك العربي للمتقاعدين بدون تحويل راتب بالملكة العربية السعودية

تمويل البنك العربي للمتقاعدين، احد اهم الخدمات المصرفية والقروض التي يقدمها البنك العربي في المملكة العربية السعودية، حيث دائما ما يتميز بنك العربي بتقديمه لعدد من القروض المختلفة والمتنوعة التي تشمل عدد كبير من الأشخاص سواء موظفين أو متقاعدين، ومن اكثر ما يميز البنك انه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا يخالفها في معاملاته المصرفية، ويقدم البنك خيارات مصرفيه منها قروض للمتقاعدين البنك العربي، ويقدمها أيضا تمويل عقاري للمتقاعدين بنك العربي، ويخدم البنك الأشخاص المتقاعدين بتقديم هذه القروض من اجل مساعدتهم على عمل مشروع صغير يساعدهم على حياه كريمه، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على تفاصيل تمويل البنك العربي للمتقاعدين.

تمويل البنك العربي للمتقاعدين

يقدم بنك العربي تسهيلات كبيره عند تقديم تمويل المتقاعدين البنك العربي، حيث هناك تسهيلات كبيره في طرق السداد، من هذه التسهيلات تقديم فتره كبيره للسداد تصل على خمس سنوات، أيضا سهولة كبيره في الاجرائات عند التقديم على تمويل البنك العربي للمتقاعدين، ودائما ما نجد أشخاص عديده تبحث عن تمويل شخصى بدون تحويل راتب، وأيضا تمويل شخصى فورى، لهذا قام البنك العربي بتقديم القروض المتنوعة لجميع الأشخاص، وسوق نتعرف من خلال السطور القادمة مميزات قروض المتقاعدين البنك العربي.

مميزات بنك العربي للتمويل

سهولة اجرائات الحصول على القرض.

يقدم البنك اعلي مبلغ للتمويل.

هامش ربح مميز.

إمكانية تأجيل أول 3 أو6 أقساط بحيث لا تتجاوز مدة التمويل ستون شهراً.

أقساط مريحة تصل إلى ستون شهراً.

إمكـانية إعادة التمويل.

إعـفاء الـورثة من سـداد الأقساط الشهريـة المتـبـقـية في حال الوفاة – لا قدّر الله.

النماذج والأوراق المطلوبة للحصول على التمويل

خطاب تعريف من جهة العمل شاملاً تفاصيل الراتب والمنصب الحالي وعدد سنوات الخدمة.

خطاب تحويل الراتب عبر نظام «سريع» معتمد من جهة العمل.

صورة عن الهوية الوطنية أو الإقامة سارية المفعول.

خطوات القيام من اجل الحصول على القرض الشخصي من البنك العربي

أولا عليك أن تقوم بمليء استمارة إلكترونية، من خلال الإنترنت حتى تقوم بطلب القرض. عليك أن تتواصل مع الأرقام المخصصة لفروع خدمات العملاء الخاصة ببلدك. عليك القيام بالتوجه إلى أي مقر من مقرات التوجه، والموجودة داخل بلدك.

قروض الإسكان من بنك العربي

من ضمن قروض بنك العربي المميزة هو قرض الإسكان والذي يعتبر من اهم القروض التي تلاقى استحسان كبير لدى جميع الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية، حيث من خلال هذا القرض يمكن شراء منزل أو بناء عقار مميز وهذه هي خدمات قروض الإسكان بنك العربي.