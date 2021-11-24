نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443وشروط الاستحقاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 وطريقة التسجيل وشروط التقديم. حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط قانون الضمان الاجتماعي المطور الجديد وفقا لتوجيهات مجلس الوزراء وتجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان. كذلك أعلنت عن الفئات المستحقة لصرف رواتب الضمات الاجتماعي وقيمة الراتب المالي المحتسب. كذلك أعلنت عن ضوابط برنامج الضمان الاجتماعي المطور. ويهدف برنامج الضمان الاجتماعي إلي مساعدة الفئات المستحقة فى تلبية احتياجاتهم مادام انطبق عليهم شروط الاستحقاق. وكذلك من أجل تحسين المستوي الاقتصادي لهم. كذلك بما يتعلق بصرف الاستحقاق للمستفيدين يجب أن تتراوح الرواتب للدخل الشهري من ١٠٠٠ريال إلي ٥٠٠٠ ريال. ثم كشفت الحكومة عن اللائحة التنفيذية في احتساب الدعم للمواطنين السعوديين لنظام برامج الضمان الاجتماعي و يستثني الأشخاص التي لم تنطبق عليهم الشروط. ثم نوضح معكم الآن تسجيل نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443 وطريقة التسجيل وشروط التقديم.

رابط التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد

الدخول إلي بوابة التنمية الاجتماعية الإلكترونية من الرابط hrsd.gov.sa. ثم اضغط علي أيقونة تسجيل حساب جديد. ثم اختيار معاش الضمان الاجتماعي. بعد ذلك أدخال البيانات المطلوبة الاسم و العنوان الوطني ورقم الجوال. ثم رفع الأوراق و المستندات المطلوبة. بعد ذلك الضغط على أيقونة التالي والتحقق من البيانات المدخلة. ثم الضغط علي أيقونة تقديم الطلب.

الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد

جميع المواطنين المسنين بعد تجاوز سن ال٦٠ عاما. كذلك المواطنين الذين يعانون من أعاقات دائمة أو مؤقتة. كذلك المرأة التي يدمن زوجها. ثم العائلات التي فقدت والدها أو تغيب عنهم. كذلك المرأة ألمعيلة أو المطلقة تستحق معاش النظام الاجتماعي.

شروط النظام الاجتماعي المطور الجديد ١٤٤٣

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية. كذلك لا يقل عمر المتقدم عن ٣٥ عاما. كذلك أن يكون دخل المستفيد أقل من تكاليف المعيشة. وكذلك أن يكون لدي المستفيد حساب بنكي خاص. كذلك يجب أن يكون من المقيمين داخل المملكة و لم يغادر منها.

حالات مستثناة من شرط الجنسية السعودية وهي:

زوجة المواطن السعودي.

كذلك المطلقات الذين لديهم أطفال من زوج سعودي.

كذلك يجب من أجل استفادة الحالات المستثناة من شرط الجنسية أن يكونوه مقيمين أقامة كاملة داخل المملكة العربية السعودية.

شروط تسجيل الضمان الاجتماعي المطور الجديد للمتقاعدين

كشفت مؤسسة التأمينات الاجتماعية لمواطنيها عن كافة الشروط الواجب توفرها في كل من يرغب بأن يحصل على راتب الضمان الإجتماعي، ووفقاً لموقع المؤسسة فإن شروط الضمان الإجتماعي للمتقاعدين هل كالتالي: يجب أن يكون المتقدم غير قادر على العمل. كذلك عدم توفر سجلات تجارية. وكذلك أن يزيد عمر المتقدم لمعاش الضمان الاجتماعي للمتقاعدين عن ستون عاماً. كذلك عدم توفر مصدر للدخل. كذلك أن يكون مقدم طلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي مقيم في السعودية. وكذلك يجب أن يكون طالب المعاش من جنسية سعودية. كذلك يجب ألا يكون لدى مقدم الطلب ملكية خاصة.

الضمان الاجتماعي للموظفين

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية. كذلك أن يكون مقيم داخل المملكة إقامة دائمة. وكذلك أن لا يقل الدخل المحسوب عن الحد الإذني للمعاش التقاعدي. كذلك استيفاء جميع معاير امتلاك الثروة. كذلك الالتزام بكل معاير وزراه الموارد البشرية مثل الحالة الصحية والحالة التعليمية وخدمة المجتمع وأن يكون مؤهل للحصول علي المعاش.

شروط تسجيل نظام الضمان الاجتماعي الجديد للمطلقات

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط تسجيل الضمان الاجتماعي الجديد للمطلقات بعد التحديث وهي:

أن تكون المطلقة سعودية الجنسية. كذلك أن تكون لا تعمل في أي وظيفة. الا يقل عمر المستفيدة عن ٣٥ عاما ولا يزيد عن خمسة وستون عاما. كذلك ألا تكون مستفيدة من أي برامج أخري. كذلك أن تكون مقيمة إقامة كاملة داخل المملكة العربية السعودية. أن يكون لديها حساب بنكي ليتم صرف الراتب علية بصفة شهرية

قيمة معاش الضمان الجديدة

أعلنت وزراة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن سلم رواتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد بعد الأعلان عن النظام الجديد. حيث في حالة كان المستفيد شخص واحد يحصل علي راتب 1000 ريال سعودي وفي حالة كان عدد الافراد اثنين المستحق 1285. ثم أذا كان عدد الأفراد ثلاثة و الحد المانع 3140 يصبح مبلغ الاستحقاق 1470 ريال. ثم أذا كان عدد الأفراد أربعة يكون مبلغ الاستحقاق الشهري 2140 ريال سعودي. كذلك في حالة كان عدد الأفراد 6 وقينة الدخل الشهري 4740 ريال يصبح مبلغ الاستحقاق الشهري 2420 ريال. والحصد الاقصي 4700 ريال أذا كان عدد المستفيدين 14 فرد.