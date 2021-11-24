30 ألف ريال وأول قسط بعد شهرين للسعودي والمقيم وبلا كفيل

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عمر شويل - جدة العملاء الراغبين في طلب التمويل الشخصي السريع وأيضاً سواء السعودي أو المقيم يتمكن من الحصول على تمويل شخصي يبلغ قيمة إلى 30 ألف ريال سعودي وأيضاً لا يشترط لوجود كفيل أو ضامن لدى شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية ويتميز هذا التمويل المقدم بأنه لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية وأيضاً من خلال هذا التمويل يستطيع المتقدم من تأجيل أول قسط لمدة شهرين.

30 ألف ريال وأول قسط بعد شهرين لدى شركة اليسر للتمويل بالسعودية

توفر شركة اليسر العديد من العروض التمويلية المختلفة والتي تناسب ظروف العملاء المختلفة سواء السعوديين أو المقيمين ويتميز هذا التمويل الشخصي بأنه سريع وفوري ولا يشترط وجود كفيل ويستطيع العميل الراغب في طلب التمويل الحصول عليه من خلال الدخول على رابط التقديم على التمويل الشخصي لدى شركة اليسر بالمملكة العربية السعودية.

شروط التمويل الشخصي السريع من اليسر للتمويل

وضعت شركة اليسر للتمويل مجموعة من الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول على التمويل الفوري وتتمثل تلك الشروط في الآتي

يشترط أن يكون المتقدم سواء السعودي أو المقيم عمره لا يقل عن 22 عام.

يشترط أيضاً أن يكون المتقدم السعودي أو المقيم عمره لا يتعدى 60 عام.

5000 ريال سعودي هو الحد الأدنى للراتب الشهري للعميل الراغب في طلب التمويل السريع من اليسر.

ثلاثة أشهر هو الحد الأدنى لفترة العمل للعميل طالب الحصول على تمويل شركة اليسر.

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل شركة اليسر

من أجل الحصول على التمويل الشخصي الفوري لدى شركة اليسر لابد من توافر مجموعة من الأوراق ومن خلال السطور القليلة القادمة سوف نعرض لكم أهم تلك المستندات المطلوبة وهي

لابد من تقديم الهوية الوطنية للمتقدم السعودي.

أيضاً لابد أن يقدم المقيم الهوية الوطنية الخاصة به.

كذلك تقديم العنوان الوطني بالمملكة العربية السعودية.

كشف حساب بنكي لمدة 3 أشهر.

مزايا التمويل الشخصي الفوري لدى شركة اليسر

القرض الشخصي الفوري من شركة اليسر متوفر لكل العملاء سواء السعوديين وأيضاً المقيمين ودون الحاجة إلى ضامن ويتمتع العميل المتقدم بالمزايا التالية