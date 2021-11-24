نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نظام نور برقم الهوية فقط اعتماد نتائج الطلاب 1443 في المملكة يتم تفعيل رابط نظام نور Noor natega في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المواطنين السعوديين سواء أولياء الأمور أو الطلاب ،عن نظام نور الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم السعودية،للحصول على النتائج وأيضا لمعرفة هذا النظام الإلكتروني وماهى مميزاته، وكيفية الدخول على الرابط الخاص به،سوف نتحدث عنه فى هذا المقال بالتفصيل.

النظام الإلكتروني نور لمعرفة نتائج الطلاب برقم الهوية

بعد انتهاء الطلاب من الاختبارات النهائية المقررة عليهم فى الفصل الدراسي الأول، يريد الجميع من الطلاب وأولياء أمورهم معرفة نتائجهم ودرجاتهم، يريد الجميع من المراحل الدراسية المختلفة فى السعودية معرفة موعد ظهور النتيجة،فى جميع المدارس الابتدائية والإعدادية والمتوسطة والثانوية وخصوصا بعد استكمال الامتحانات التحريرية للمرحلتين المرحلة الثانوية والمرحلة المتوسطة، الآن يتم رصد درجات لجميع الطلاب وتتم بدقة ونظام مراجعات أوراق الامتحانات،ويتم التصحيح الإلكتروني لجميع الأوراق الخاصة بالطلاب لحصول كل طالب على الدرجات التي يستحقها، وقد حضر جميع الطلاب امتحاناتهم ،وهم محصنين بجرعتين من لقاح كورونا،لحماية الجميع من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

ماهى مميزات منصة نور الإلكترونية

تتميز هذا المنصة بتوفيرها المعلومات الدقيقة وبيانات المنصة متطورة عن غيرها،وتوفى المناهج الدراسية بجميع المراحل التعليمية،وتستخرج الشهادة للطلاب، وتقييم درجاتهم ، فقد قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بالاهتمام بهذا النظام لتوفير كل ما يريده الطالب السعودى ،وتعمل المنصة أيضا على ربط أعضاء النظام التعليمى،ويشمل هذا الطلاب والمعلمين والإداريين وأيضا أولياء الأمور وحتى الوزارة وجميع المتعلقين بهيئة التدريس،وتضم جميع المراحل التعليمية المختلفة فى المملكة العربية السعودية من رياض الأطفال الى الثانوية العامة وتشمل أيضا المرحلة الابتدائية و الإعدادية والمرحلة المتوسطة،وتتميز أيضا بأنها تابعة لوزارة التربية والتعليم السعودي،ولم تهتم الوزارة بهذا فقط وبل وأكدت الوزارة على اهتمامها ببث قنوات عديدة لتسهيل المناهج على الطلاب فى جميع الصفوف التعليمية، وقامت ببث ٢٣ قناة تعليمية لشرح الدروس والمواد التعليمية المختلفة وأيضا تعرض أخبار الوزارة،ويكون بث البرامج التعليمية لمدة خمس ساعات في اليوم .

رابط نظام نور الإلكتروني لعرض نتائج الطلاب برقم الهوية

من وقت ظهور النتائج يمكن البحث عنها، على نظام نور الإلكتروني التابع لوزارة التعليم السعودي ويعرض النظام جميع النتائج ويمكنك البحث عن النتائج باتباع الخطوات التالية:

قم تسجيل الدخول على نظام نور من خلال الرابط الخاصة بنظام .

يكون بتسجيل الدخول باسم الطالب المستخدم وكتابة الرقم السري الخاص به.

قم بكتابة رمز التحقق المرئي.

يجب تسجيل رقم الهوية الوطنية لولي أمر الطالب.

اختيار نتائج الطلاب.

قم باختيار السنة الدراسية وسجل رقم جلوس الطالب.

قم بالضغط على كلمة موافق أو كلمة عرض.

يُمكن طبع النتيجة ورقية فور ظهورها مباشرة.

يمكن الحصول على النتائج عن طريق بوابة النفاذ الإلكترونية، يمكنك التسجيل فيها برقم الهوية ورمز التحقق المرئي.

تحديث اليوم الأربعاء حيث أن وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية أعلنت عن ألية ظهور النتائج وتفعيل رابط نظام نور نتائج الطلاب برقم الهوية ورمز التحقق، سوف يتم الإعلان على النتائج على حد أقصى غداً الخميس الموافق الخامس والعشرون من نوفمبر الجاري لعام 2021، وعلى الجميع الانتظار حتى يتم تفعيل الرابط الموضح في الأعلى لإعلان النتائج.