نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحفيضات الجمعة السوداء 2021 في المملكة بكل المتاجر في المقال التالي
تحفيضات الجمعة السوداء 2021 ، تؤكد العديد من المتاجر وجود خصومات الجمعة البيضاء، أو كما تسمى الجمعة السوداء باللغة الإنجليزية، بحيث يتم تقديم مجموعة من عروض الجمعة السوداء بالمتاجر ، بما في ذلك عرض نمشي الجمعة السوداء 2021 ، بالإضافة إلى خصم Shein’s Black Friday ، وأيضا Bath and Body والكثير من الخصومات في يوم الجمعة الوردية وأما بالنسبة لموعد يوم الجمعة وتاريخ العروض فأن تاريخ بدء مناسبة الجمعة البيضاء يكون في 26 نوفمبر 2021 وموعد العروض يأتي حسب إعلان المتاجر.
ما هي تحفيضات الجمعة السوداء 2021
- أعلنت العديد من المراكز والمتاجر السعودية عن وجود عروض وتنزيلات الجمعة البيضاء وصلت في بعض الأحيان إلى أكثر من 50، وفيما يلي العروض التي أعلنت عن توفرها المتاجر في يوم البلاك فرايدي 1443:
- الإلكترونيات وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية
- تكنولوجيا الاجهزة والثلاجات والمكيفات
- الأزياء والملابس النسائية
- ملابس الرجال والأطفال
- لوازم السيارات والدراجات النارية
- منتجات الأغذية والأطعمة والمشروبات فقط في متاجر كارفور
- العطور والمواد الشبيهة في محلات مثل عبد الصمد القرشي.
كوبونات الخصم بالجمعة البيضاء بكافة المتاجر الإلكترونية
|المتجر الإلكتروني
|كود الخصم
|متجر نمشي Namshi
|AN36
|متجر أناس Onass
|MZ267
|موقع فوجا كلوسيت
|YQX
|موقع مفارش الحبيب
|MH369
|متجر ريفي
|Si48
|متجر سيفي
|T28
|موقع نون Noon
|Na5
|موقع إتش & إم H & M
|MLAB
|متجر كارديال
|MH118
|متجر ستايلي شوب
|XPA
|موقع عود ميلانو
|M315
|موقع أمريكان إيجل
|MMP2
|متجر عبد الصمد القرشي
|Q180
|متجر سيتروس
|MA256
|موقع مفارش العبيري
|MH76
|موقع وست إلم
|MXXU
|متجر موذر ورلد Mother world
|ZZ01
أشهر المتاجر الإلكترونية المقدمة للعروض في الـ White friday
- موقع أمازون Amazon
- متجر علي إكسبريس Ali Express
- متجر جير بيست Gerbest
- موقع شي إن السعودي Shein.sa
- متجر علي بابا السعودي Alibaba.sa.
- موقع نمشي Namshi
- موقع أُناس Onass
- متجر فورديل Fordel
- موقع إكسترا Extra
- موقع إكسيت X Cite.
- متجر بات بات Pat Pat.
- موقع نايس ون Nice one
- متجر فراجرإنس إكس للعطور.
- موقع موور ورلد Mother World
- موقع ماماز أند باباز للملابس العائلية
- متجر وجوه Faces للعطور
- موقع عبد الصمد القرشي
- متجر نون Noon.
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