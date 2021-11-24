نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحفيضات الجمعة السوداء 2021 في المملكة بكل المتاجر في المقال التالي

تحفيضات الجمعة السوداء 2021 ، تؤكد العديد من المتاجر وجود خصومات الجمعة البيضاء، أو كما تسمى الجمعة السوداء باللغة الإنجليزية، بحيث يتم تقديم مجموعة من عروض الجمعة السوداء بالمتاجر ، بما في ذلك عرض نمشي الجمعة السوداء 2021 ، بالإضافة إلى خصم Shein’s Black Friday ، وأيضا Bath and Body والكثير من الخصومات في يوم الجمعة الوردية وأما بالنسبة لموعد يوم الجمعة وتاريخ العروض فأن تاريخ بدء مناسبة الجمعة البيضاء يكون في 26 نوفمبر 2021 وموعد العروض يأتي حسب إعلان المتاجر. ما هي تحفيضات الجمعة السوداء 2021 أعلنت العديد من المراكز والمتاجر السعودية عن وجود عروض وتنزيلات الجمعة البيضاء وصلت في بعض الأحيان إلى أكثر من 50، وفيما يلي العروض التي أعلنت عن توفرها المتاجر في يوم البلاك فرايدي 1443: الإلكترونيات وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية تكنولوجيا الاجهزة والثلاجات والمكيفات الأزياء والملابس النسائية ملابس الرجال والأطفال لوازم السيارات والدراجات النارية منتجات الأغذية والأطعمة والمشروبات فقط في متاجر كارفور العطور والمواد الشبيهة في محلات مثل عبد الصمد القرشي. كوبونات الخصم بالجمعة البيضاء بكافة المتاجر الإلكترونية المتجر الإلكتروني كود الخصم متجر نمشي Namshi AN36 متجر أناس Onass MZ267 موقع فوجا كلوسيت YQX موقع مفارش الحبيب MH369 متجر ريفي Si48 متجر سيفي T28 موقع نون Noon Na5 موقع إتش & إم H & M MLAB متجر كارديال MH118 متجر ستايلي شوب XPA موقع عود ميلانو M315 موقع أمريكان إيجل MMP2 متجر عبد الصمد القرشي Q180 متجر سيتروس MA256 موقع مفارش العبيري MH76 موقع وست إلم MXXU متجر موذر ورلد Mother world ZZ01 أشهر المتاجر الإلكترونية المقدمة للعروض في الـ White friday موقع أمازون Amazon

متجر علي إكسبريس Ali Express

متجر جير بيست Gerbest

موقع شي إن السعودي Shein.sa

متجر علي بابا السعودي Alibaba.sa.

موقع نمشي Namshi

موقع أُناس Onass

متجر فورديل Fordel

موقع إكسترا Extra

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متجر بات بات Pat Pat.

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متجر فراجرإنس إكس للعطور .

. موقع موور ورلد Mother World

موقع ماماز أند باباز للملابس العائلية

متجر وجوه Faces للعطور

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