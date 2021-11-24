نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات.. كيفية نقل كفالة عامل وافد برقم الإقامة 1443 والحالات المستثناة من نقل الكفالة والرسوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر كيفية الاستعلام عن نقل الكفالة إلكترونيا وخطوات نقل كفالة عامل وافد برقم الإقامة 1443 عبر منصة قوى الإلكترونية في المملكة العربية السعودية التي فعلتها وزارة العمل “الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”، بالسعودية نظام نقل كفالة العمال الوافدين إلكترونياً لعام 1443 ، مع مراعاة بعض المعايير والضوابط بالإضافة إلى وثائق يجب تقديمها، وذلك وفق القوانين واللوائح المتبعة من قبل الحكومة السعودية لنظام العمل للأجانب أو الوافدين .

كيفية نقل كفالة عامل وافد برقم الإقامة 1443

وعن كيفية نقل كفالة عامل وافد برقم الإقامة 1443 أصبحت عملية نقل الكفالة سهلة وميسرة حيث من الممكن تقديم طلب نقل الكفالة للوافدين والمقيمين إلكترونيا عن طريق عدة خطوات كالآتي:

1_ تسجيل الدخول إلى منصة قوى الإلكترونية، أو تسجيل الدخول إلى خدمات مكتب العمل من وزارة الموارد البشرية.

2_الدخول إلى الحساب الخاص بالمنشأة.

3_الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية نختار منها خدمة نقل موظف.

4_ الضغط على أيقونة خدمة “طلب نقل خدمات”

5_ومن ثم اختيار خدم “نقل خدمات موظف من صاحب عمل آخر”.

6_ثم نضغط علي تحديد المنشأة الذي تريد نقل العامل إليها.

7_ومن ثم نقوم بإدخال المعلومات الخاصة بالعامل، بإدخال رقم الإقامة، وتاريخ انتهاء الإقامة.

8_النقر على أيقونة “إضافة”.

9_الضغط على “التالي”.

10_النقر على “إنشاء عرض وظيفي”، وإدخال البيانات الخاصة بالعرض الوظيفي.

11_الضغط على “التالي”.

12_قراءة البيانات المدخلة بدقة، ثم الضغط على “التالي”.

13_الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بعملية النقل.

14_الضغط على التالي لمراجعة الطلب مرة أخرى.

15_النقر على “إرسال الطلب”.

16_يرسل بعد ذلك رسالة تأكد إتمام العملية بنجاح.

17_يجب على العامل استكمال الإجراءات لإتمام عملية النقل.

الحالات المستثناة من نقل الكفالة 1443

وجود بعض المخالفات المرورية على الوافد أو الكفيل.

انتهاء الصلاحية للإقامة.

وجود بعض المخالفات المرورية على الكفيل القديم.

عدم وجود مقدرة مادية.

انتهاء صلاحية جواز السفر.

امتلاك تأشيرة بها ذهاب وعودة أو مغادرة أو خروج نهائي.

في حالة إدراج اسم الوافد في قائمة الهاربين.

عدم وجود موافقة وزارة العمل على الطلب.

رسوم نقل الكفالة في السعودية 1443

تبلغ تكلفة رسوم نقل كفالة عامل من مؤسسة إلى فرد 1000 ريال سعودي إذا تم تغيير مزاولة المهنة.

فيما تبلغ رسوم نقل عامل من فرد إلى فرد بقيمة 2.000 ريال للمرة الأولي و4.000 ريال للمرة الثانية و 6 آلاف للمرة الثالثة.