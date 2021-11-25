تمويل اكسترا لجميع المواطنين السعودين بدون ضمانات

تقدم شركة اكسترا تمويل للسعودي والمقيم، العسكري، المتقاعد، بقيمة 30 ألف ريال سعودي، أعلنت شركة اكسترا سابقا عن تمويل شخصي متاح لجميع الفئات العمرية بالمملكة العربية السعودية بدون تحويل راتب وبدون كفيل، والتي يصل بقيمة ضعف الراتب الشهري، حيث يقدم التمويل بتوافقه مع احكام الشريعة الإسلامية، حيث يعد التمويل المقدم من خلال شركة اكسترا من افضل التمويلات التي قدمت بالمملكة العربية السعودية ومن أهمها، والتي تتناسب مع الكثير من عملاء شركة اكسترا وبتقديمه بشروط ميسرة ومتساهله، وفرة شركة اكسترا التمويل لدعم المواطنين المحتاجين إليه في تحسين حياتهم الموالية وإنشاء مشروع خاص بهم من خلاله وبالتقسيط المريح، وسوف نوضح من خلال مقالنا هذا كيفية التقديم علي التمويل الشخصي المقدم من شركة اكسترا بالمملكة العربية السعودية بدون تحويل راتب وبدون كفيل.

تمويل بدون تحويل راتب وبدون كفيل

أتاحت شركة اكسترا التمويل الشخصي لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية سواء المواطن الحامل الجنسية السعودية أو المواطن المقيم، ولاكن إذا توافره بعض الشروط اللازمة، حيث قامت شركة اكسترا بوضع عدة شروط لا بد أن تتوفر لدي العملاء الراغبين في التقديم علي التمويل الشخصي المقدم من برنامج تسهيل التابع لشركة اكسترا بالمملكة العربية السعودية، حيث قامت شركة اكسترا بوضع عدة شروط يجب التعرف عليها وموافقة توافرها لكي يتم الموافقة للحصول علي التمويل.

تعرف علي كيفية التقديم علي التمويل الشخصي

قامت شركة اكسترا السعودية بتوفير رابط لكي يتم التقديم علي التمويل من خلال الإنترنت بكل سهولة، والتي من خلال هذا الرابط يمنكم التعرف علي جميع الشروط التي وضعتها شركة اكسترا عند إعلانها للحصول علي التمويل الشخصي المقدم بقيمة 30 ألف ريال سعودي، وسوف نوضح كيفية التقديم علي التمويل الشخصي المقدم لجميع المواطنين السعودية والمقيم والمتقاعد والعسكري.