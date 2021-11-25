الآن.. خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب نظام نور برقم الهوية 1443

يمكن الآن دخول نظام نور لنتائج الطلاب برقم الهوية ورمز التحقق، حيث أن نظام نور من أهم الأنظمة التعليمية المميزة، والذي يتم الاعتماد عليها في السعودية بشكل كبير في العديد من الخدمات، وخاصة بعد انتشار فيروس كورونا،، ومن أهم الخدمات التي تقدمها هي استخراج النتائج الخاصة بجميع الطلاب في كافة المراحل التعليمية، ومن الجدير بالذكر أنه في الوقت الحالي ينتظر جميع الطلاب الإعلان عن النتيجة عبر نظام نور في الساعات القليلة القادمة، وفقًا لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم مؤخراً، ولمعرفة خطوات الاستعلام عن النتائج تابعوا معنا.

نظام نور التعليمي

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن إطلاق عدد من المنصات الالكترونية، والتي تقوم بتقديم الخدمات التعليمية المتنوعة لكافة المراحل الدراسية، كما تقدم الخدمات لجميع العاملين في الكادر التعليمي، وأولياء الأمور أيضا، ومن أهم الأنظمة التي تم توفيرها هو نظام نور التعليمي الذي يوفر عدد كبير من الخدمات، على سبيل المثال الاستعلام عن نتائج الاختبارات، والاطلاع على أيام حضور الطلاب وأيام الغياب، إضافة إلى إمكانية تسجيل الطالب في المدرسة بشكل إلكتروني من قبل ولي الأمر، كذلك تقدم عدد من الخدمات للمعلمين والكادر التعليمي، وأولياء الأمور، وذلك بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا، حتى يتم الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والطالبات من الإصابة بالفيروس.

خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب نظام نور برقم الهوية 1443

أتاحت وزارة التعليم عدد كبير من الخدمات من خلال نظام نور التعليمي، كذلك تقدم عدد من طرق الاستعلام عن نتائج المراحل الدراسية المختلفة بشكل إلكتروني، والهدف ذلك هو حماية الطلاب ومساعدتهم للحصول على المعلومات بشكل إلكتروني، و بدون الخروج من المنزل، ويتم الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال نظام نور برقم الهوية، ويتم ذلك باتباع الخطوات البسيطة التالية: