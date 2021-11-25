خطوات الاستعلام عن نتائج نظام نور 1443 برقم الهوية Noor system

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن طرق الاستعلام عن نتائج نظام نور 1443 برقم الهوية بعد أن أعلنت وزارة التعليم السعودية عن رابط الاستعلام عن النتائج، وذلك بعد أن شهدت الأيام الماضية الكثير من التساؤلات من ملايين الطلاب والطالبات بعد أن أنهوا اختباراتهم النهائية، وذلك سواء بالحضور إلى المدارس أو عن بعد من خلال منصة مدرستي التعليمية ضمن التعليمات الجديدة التي نشرتها وزارة التعليم، وسنعلن لكم خلال المقال كافة الخطوات التي يمكن من خلال الاستعلام عن النتائج من خلال نظام نور والذي يعد أحد أهم الأنظمة التي تم تطبيقها في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن رؤية المملكة 2030 والتي تعد العملية التعليمية من أهم عواملها.

الاستعلام عن نتائج نظام نور 1443 برقم الهوية

وكان الطلاب خلال الفترة الماضية قد قاموا بالانتهاء من الاختبارات التحريرية والشفوية خلال الفترة الماضية، وفقا للجدول الذي تم وضعه من قبل الوزارة، حيث بدأت الاختبارات سواء في التعليم الحكومي أو الأهلي أو الأجنبي في يوم الأربعاء الموافق 12 ربيع الأخر، وذلك بعد أن انتهت الاختبارات الشفوية والتي بدأت في يوم 9 ربيع الأخر،وبعد انتهاء الاختبارات يترقب جميع الطلاب وأولياء الأمور الإعلان عن النتائج من خلال المنصة الإلكترونية.

رابط الاستعلام عن نتائج نظام نور

وتعد منصة نظام نور هي منصة إلكترونية يمكن من خلالها أن يحصل الطالب على العديد من الخدمات التعليمية التي يمكن أن يحتاج إليها جميع الطلاب في مختلف المراحل التعليمية وبجميع المحافظات والمدن بأنحاء المملكة ، ومن أهم الخدمات التي يقدمها لكم نظام نور هو إعلان النتائج الخاصة بجميع الطلاب، والتي يمكن الاستعلام عنها من خلال تلك الخطوات:

يجب أولاً الدخول على منصة نظام نور الإلكترونية من هنا.

ثم يقوم بتسجيل الدخول إلى الموقع من خلال اسم المستخدم وكلمة السر ورمز التحقق.

ثم بعد ذلك يجب إدخال رقم الهوية الخاص به.

الضغط على استعراض التقارير.

الضغط على إشعار بنتيجة الطالب في الاختبارات التي قام بها.

خدمات نظام نور التعليمية 1443

وتعد لمنصة نظام نور من أهم المنصات الموجودة بالمملكة، وذلك من أجل تحقيق الاستفادة الكاملة للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، في كافة النواحي التعليمية المختلفة، وأهم تلك الخدمات كالآتي: