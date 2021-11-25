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عمر شويل - جدة منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa ومنصة الدخول والنفاذ الوطني الموحدة لتسجيل المواطنين في المملكة في نظام الحماية الاجتماعية، نظام الضمان الاجتماعي المطور، وهو النظام الجديد الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منذ أيام قليلة بأوامر سامية من جلالة خادم الحرين الشريفين الذي يولي الرعاية الكبيرة بالمواطنين وخاصة الفقراء والمعاقين وأصحاب الدخل الشهري المنخفض والذين يتأثروا بشكل كبير بالمشاكل والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتكون مؤسسات المملكة الاجتماعية هي الداعم الأول والاكبر لهم من خلال تطوير العديد من الهيئات والأنظمة التي تقوم بتدعيم الحماية الاجتماعية لهم.
Sign In منصة الدعم والضمان الاجتماعي 1443 دخول sbis.hrsd.gov.sa تسجيل المطلقات
وقد تم إطلاق المنصة الموحدة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتعميم الاستفادة للمواطن السعودي الفقير والمعاق وكبار السن والمطلقات والمهجورات وجميع الفئات التي تحتاج إلى الدعم، كما تضمن المنصة الإلكترونية توفير فرص للعمل والمشروعات الصغيرة للفئات المشمولة برعاية النظام الاجتماعي الشامل التي تم تضمين خدمات الوزارتين معا، وزارة الموارد البشرية وأيضا وزارة التنمية الاجتماعية، وقد قامت الوزارة على مدار السنوات الماضية بتقديم العديد من الإنجازات والدعم لمئات الآلاف من الاسر المستحقة للدعم بالمملكة.
الفئات المستحقة لدعم نظام الضمان الاجتماعي المطور
يتم الاستمرار في دعم الفئات المستحقة للدعم بالنظام القديم في الضمان الاجتماعي هي فئة الفقراء الذين لا يكفي الدخل الشهري لهم العيش بكرامة ويكون الحد الأدنى للدخل الشهري اقل من 1100 ريال سعودي، وكذلك فئة المعاقين المشمولين تحت مظلة نظام التأهيل الشامل والذي تصرف رواتبه بشكل شهري في الأيام الأخيرة من الشهر الميلادي، وحسب التقارير الطبية الحديثة للمستفيدين لضمان الاستحقاق المستمر، كما يتم شمول المطلقات اللاتي ليس لهن دخل أو المعيلات والارامل والمهجورات اللاتي ليس لهن معيل، ويتم عمل بيان اجتماعي وتقديم الوثائق التي تثبت الاستحقاق لضمان الحصول على راتب الضمان بشكل منتظم، كما يقوم المسجلين بالموقع من قبل بالتسجيل وتحديث البيانات وكتابة البيانات الأحدث لهم للانتقال على المنصة الجديدة للضمان والتي اطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتعمل بالتوازي مع المنصة القديمة.
تفعيل التسجيل الإلكتروني في منصة الدعم والحماية الاجتماعية لنظام الضمان الجديد
بقرار سامي من جلالة خادم الحرمين الشريفين تم إطلاق المنصة الجديدة والمطورة للضمان الاجتماعي لتقوم بشمول خدمات اكبر للمستفيدين من الضمان في المملكة، وتم تحديد بداية تفعيل المنصة في 20 نوفمبر 2021 والتي تعمل بشكل متوازي مع المنصة القديمة لحين إلغاء المنصة القديمة بشكل نهائي في 23 مايو 2022، وتقوم المنصة الموحدة باستقبال تسجيلات المواطنين على مدار اليوم، ما يتم أيضا استلام الطلبات الجديدة للدعم من الوزارة.
كيفية احتساب الأهلية لمستفيدي الوزارة
يتم احتساب راتب الضمان الاجتماعي على أن يكون الحد الأدنى للمعاش 1100 ريال سعودي شهريا لرب الاسرة بواقع 550 ريال للفرد فيها، ويتم احتساب الراتب بالآلية التالية:
- يقوم المستخدم بتحديد المعاش المستقل للفرد والاسرة.
- يتم جميع الدخل الشهري لجميع أفراد الاسرة.
- يقوم المستخدم بخصم نصف الدخل الشهري بقيمة 50% منه.
- يتم إضافة ما تم خصمة من الدخل (50%) الغير مكتسب من الدعوم الحكومية، ويتم استثناء برامج المساندة وبرامج التأهيل الشامل.
موعد الإعلان عن نتائج أهلية الضمان
يستقبل موقع الضمان الاجتماعي المطور التسجيلات ابتداء من 20 نوفمبر 2021 للمستفيدين الجدد كما يتم استقبال تحديث بيانات المستفيدين والمسجلين في المنومة الاجتماعية في السنوات الماضية، وتقوم المنصة باحتساب المسجلين الجدد في المنظومة لبيان الإعلان عن الأهلية، حيث يتم دراسة حالة المسجلين بالمنصة للتأكد من الاستحقاق للدعم الشهري، على أن يتم الرد على طلبات التسجيل في خلال الشهر المقبل، ويتم استلام روات المقبولين في الأهلية ابتداء من شهر يناير 2022، على أن تتيح المنصة تقديم التظلمات التي يتم الرد عليها بعد دراستها جيدا خلال شهرين.
ضوابط تسجيل المطلقات في النظام الاجتماعي الجديد
يقوم النظام الجديد بتغيير النظام القديم في حصول المطلقات على الدعم والراتب الشهري حيث أصبح من غير المتاح للمطلقة الحصول على راتب الضمان في حال قامت بالسكن في بيت الاسرة الخاصة بها، بيت الأهل، وجاءت شروط الحصول على الدعم للمطلقات كالتالي:
- يجب أن تكون المطلقة من الجنسية السعودية.
- تكون إقامتها بالمملكة بشكل دائم.
- لا يكون لها مصدر آخر للدخل الشهري.
- يجب أن يكون لها حساب مصرفي ليتم استلام الرواتب عليه.
- يكون المطلق من الجنسية السعودية.
- لا يجب أن يكون لها راتب أو تكون موظفة في جهة حكومية أو القطاع الخاص.
نظام وشروط الاستحقاق الجديدة للمطلقات والأرامل
تقرر أن يشمل النظام الجديد العديد من فئات المجتمع السعودي ليشمل كل مستحق سعودي مقيم إقامة كاملة بالمملكة ويستثني من شروط الاستحقاق الجنسية غير السعودية ليشمل زوجة السعودي والمطلقة والأرملة له والتي لها ابناء سعوديين ولها إقامة سارية المفعول دائمة بالمملكة، ما يتم شمول ابناء تلك المطلقة والأرملة من الزوج السعودي المقيمين بشكل دائم بالمملكة ويكون إسناد الزواج بشكل رسمي، كما يتم شمول أصحاب الإعاقات المقيمين بشكل دائم في المملكة من الجنسية السعودية.
خطوات التسجيل جديد للضمان الاجتماعي وتحديث البيانات
- يقوم المستخدم بالدخول على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجديد.
- يتم الدخول برقم الهوية والرقم السري المسجل بنظام الضمان القديم.
- يتيح النظام الجديد عمل حساب جديد خاصة للتسجيلات الجديدة.
يتم تسجيل الدخول المباشر في النظام الجديد للرعاية الاجتماعية كما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa وكذلك يتطلع الملايين للتعرف على شروط تسجيل المطلقات وضوابط الاستحقاق لجميع الفئات، منها المطلقات والشروط الجديدة التي تم بها تقنين الصرف الشهري للمبالغ الشهرية لهن في حال كانت لهن عدم استقلالية في المسكن، كذلك يكون هنالك العديد من الاستثناءات في القوانين لذوي الاحتياجات الخاصة المشمولين في نظام التأهيل الشامل الجديد الذي يتم تقديم الدعم الأكبر له كفئة من الفئات الأكثر والاشد احتياجا.
ويكون التسجيل الإلكتروني وتحديث البيانات للمسجلين من قبل على منصة الدعم والضمان الاجتماعي 1443 sbis.hrsd.gov.sa من الهام بشكل كبير حيث يتم تحديث القاعدة العامة وقاعدة البيانات الإلكترونية لدى الوزارة ليتم استئناف عملية الصرف الإلكتروني للمستفيدين على المنظومة الجديدة، والتي تبدا في الانتقال التدريجي من الموقع القديم بالبيانات والآلية القديمة إلى الموقع الجديد بالآلية الجديدة، ويتم التعرف وتحديد ألية الصرف الجديدة لعدد من فئات المجتمع حيث يتم وضع شروط تسجيل للمطلقات وذوي الإعاقة والمهجورات والتي تعتبر من الفئات المنتشرة بأعداد كبيرة بالمجتمع حسب الإحصائيات المجتمعية بالسنوات الأخيرة.
الأسئلة الشائعة عن التسجيلات الجديدة وكيفية الاستحقاق
من الأسئلة الشائعة عن تسجيل الضمان الاجتماعي الجديدة وهو كيفية تسجيل المطلقات على رابط الضمان الاجتماعي المطور والتي تكون ساكنة في منزل اسرتها، حيث يعتبرها النظام الجديد ضمن افراد تلك الاسرة ولذلك لا يجب أن يصرف لها المعاش منفردة إلا أذا كانت تسكن وحدها وليس لها معيل، كما يكون من الأسئلة الشائعة أيضا عن الضمان كيفية الصرف والاستحقاق للذي لديه أكثر من زوجة والذي يتم اعتبار كل زيجة كأنها اسرة وبذلك يتم صرف راتب لكل زوجة منهن.
يستمر التسجيل الإلكتروني على منصة الدعم والضمان الاجتماعي للضمان الاجتماعي المطور 1443 دخول sbis.hrsd.gov.sa ابتداء من يوم 20 نوفمبر 2021 ويستمر حتى 23 مايو 2021، كما تم تحديد ألية تسجيل المطلقات في النظام الجديد والذي قام بتقنين النظام القديم، والذي يوصي بعدم صرف المعاش الخاص للضمان للمطلقة القانطة في بيت اسرتها، حيث يتم اعتبارها ليست مستقلة، ويتم توفير عدد من المشروعات الجديدة والتدريبية وكذلك التأهيلية للراغبين في الحصول على فرص عمل تحت مظلة الرعاية الاجتماعية، والتي تأتي بالتعاون مع المشروع الوطني “هدف” لدعم العمالة وتدريبهم.
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