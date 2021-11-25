نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل لقاح كورونا لغير المقيمين والقادمين للمملكة 1443 بوابة علم مقيم في المقال التالي
تسجيل لقاح كورونا في السعودية للقادمين للمملكة قد قامت جميع الجهات الموجودة في المملكة العربية السعودية بدعوة جميع الأشخاص القادمين إلى المملكة العربية السعودية بأهمية تسجيل اللقاحات لجميع المسافرين والقادمين عبر بوابة علم مقيم وذلك قبل الدخول إلى المملكة العربية السعودية وقد جاء هذا القرار من المملكة بناءاً على المساهمة في سرعة تنفيذ جميع الإجراءات الخاصة بالدخول والتقليل بقدر كبير من المدة الزمنية الخاصة بالانتظار في جميع المنافذ الخاصة بالدخول، ومن أجل ضمان قلو انتشار الوباء أيضا ومن أجل التسهيل على جميع المسافرين والقادمين من المملكة كما سنقدم لكم طريقة تسجيل اللقاحات بكل سهولة بشكل إلكتروني حتى لا يتعامل الأفراد مع بعضهم بشكل مباشر من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا وتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية الشديدة .
تسجيل لقاح كورونا للقادمين الإلكترونية
من الجدير بالذكر أن هناك مجموعة من المعايير يجب اتباعها من أجل تسجيل اللقاح إلكترونياً ومن أجل الدخول إلى المملكة العربية السعودية ومن بينهم :
أولا يجب مراجعة جميع البيانات التي قمت بتسجيلها جيداً قد تؤدي كتابة البيانات الخاطئة إلى عدم قبول الطلب .
كما يجب توفير بطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة هوية وطنية لشخص أخر يقيم في المملكة حتى يتم قبول الطلب الخاص بك
كما يجب أن تقوم برفع جميع الكليات والوثائق المطلوبة بواسطة ملف pdf كما يجب أن لا يزيد حجم البيانات mb1
طريقة تسجيل اللقاح للقادمين إلى المملكة كما حددتها الجوازات السعودية
- أولا الدخول إلى هذا الرابط
- ثم بعد ذلك يتم اختيار خدمة تسجيل القدوم
- ثم تقوم باختيار الحالة ما بين ما هو معروض على الموقع .
- ثم نقوم بتحديد الخيار إذا كانت محصن أو غير محصن أو مقيم محصن أو غير محصن
الفئات المستهدفة لتسجيل للقاحات
من الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تتيح الخدمة لمجموعة من الجهات من بينها :
- وزارة الصحة السعودية
- هيئة الطيران المدني
- وزارة الداخلية السعودية
- هيئة المعنية بالبيانات .
- مؤسسة علم الإلكترونية لخدمات جميع المقيمين.
كما يمكن لجميع الجهات المعنية تلقي بيانات جميع المسافرين عبر التطبيق الذي يطلق عليه توكلنا حتى يتم إتمام جميع إجراءات الخاصة بدخول جميع المسافرين إلى المملكة العربية السعودية.
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