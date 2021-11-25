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عمر شويل - جدة تسجيل الضمان sbis.hrsd.gov.sa شروط الاستحقاق للحصول على الدعم الشهري للمستفيدين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث بدأت منصة الدعم والحماية بوزارة الموارد باستقبال طلبات جديدة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي على مدار الساعة بينما قام المسجلين بالمنصة من قبل، على الرابط القديم للضمان بتحديث البيانات المسجلة لى الوزارة من قبل لتسجيل بيانات المستخدمين الاحدث وكذلك نقل البيانات من الرابط القديم للوزارة إلى الرابط الجديد التي ينتقل العمل عليه في الفترة القادمة.

تسجيل الضمان sbis.hrsd.gov.sa شروط الاستحقاق وموعد الصرف 1443 والحد الأدنى للمعاش

قام الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على حساب تويتر العالمي بالإعلان عن فتح باب التسجيل في رابط جديد لمنصة الدعم والحماية بالوزارة وذلك لضمان الحصول علة عدد من المميزات الجديدة التي تم تضمينها في خدمة الوزارة والمشروع الوطني لخدمة الفئات الفقيرة والمعاقين والغير قادرين على العيش بالرواتب القليلة حيث تشمل الخدمة تقديم الدعم بشكل تخصيصي لفئات المجتمع الخاصة مع التدقيق الجيد لوصول هذا الدعم لمستحقيه، كما يتم أيضا تقديم المشروعات التأهيلية التي تنتهي بتوفير فرص للعمل للمشتركين في هذا النام الاجتماعي ليكون الفرد نافعا لنفسه ومجتمعه.

خدمات جديدة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالضمان الاجتماعي المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية تقديم خدمات جديدة لجميع المسجلين بالضمان والتي تضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم من قبل من المشروع الاجتماعي الكبير، حيث تم رفع الحد الأدنى للمعاش للمشمولين فيه كما تم تقنين الصرف لكل من الاسر والمطلقات ونظام التأهيل الشامل، حيث تم تحديد الخدمات المقدمة للمطلقة والتي يتم صرف المعاش فقط للمطلقة المستقلة والتي غير ساكنة مع اسرتها، كفرد مستقل، بينما يتم احتساب رواتب الاسر للمتعددين بالزواج كاسر منفصله لكل زيجة، كما يتم تقديم برامج تأهيلية وتدريبية في مشروعات جديدة لتوفير فرص أفضل في سوق العمل للمشمولين بخدمات الوزارة، وتقوم بتقديم تسهيلات خاصة لهم.

رقم هاتف الضمان الاجتماعي للاستفسار والشكاوى

شروط تسجيل الضمان

يكون الراغب في الحصول على الدعم من الجنسية السعودية، أو تكون الزوجة متزوجة من سعودي ولها أطفال سعوديين.

يجب أن يكون الراغب في التسجيل من الفئات المستحقة للدعم من الفقراء الذين يكون الحد الأدنى لهم 1100 ريال سعودي لرب الاسرة و550 ريال للفرد.

يتم شمول المطلقات والأرامل والمهجورات اللاتي ليس لهن معيل.

يقوم الموقع بوضع معايير خاصة بالمعاقين تشمل عمل تقرير طبي شامل بالحالة الصحية للمريض وتحديد مدى الإعاقة من مركز صحي معتمد.

لا يجب أن يكون المسجل للحصول على الدعم موظفا في جهة حكومية.

كما يجب ألا يكون من ساكني دور الايواء أو من المسجونين.

لا يجب أن يكون من أصحاب الأملاك أو العقارات.

يجب أن يكون من الموجودين بالمملكة بشل مستمر وغير معتادي السفر للخارج.

تقبل الوزارة استقبال طلب جديد للحصول على راتب الضمان ويتم مراجعته بشل منفصل والرد عليه.

كيفية تسجيل طلب جديد للحصول على رواتب الضمان

يتم أولا الالتزام بشروط التسجيل العامة للضمان الاجتماعي وأن يكون من الفئات الفرية المستحقة للدعم يقوم المستخدم بتحضير المستندات الخاصة به وتحضير جميع البيانات. يتم الدخول على رابط الدعم والحماية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يقوم بتسجيل الدخول بكلمة الدخول القديمة للمسجلين من قبل. يتم عمل تسجيل جديد لمن يسجل للمرة الأولى.

ما هو الحد المانع لراتب الضمان للمسجلين الجدد

عدد الأفراد الاستحقاق النقدي شهريا

الحد المانع للضمان الاجتماعي شهريا

1 1000 ريال 2001 2 1285 ريال 2570 3 1570 ريال 3140 4 1855 ريال 3710 5 2140 ريال 4280 6 2420 ريال 4840 7 2710 ريال 5420 8 3000 ريال 6000 9 3280 ريال 6560 10 3560 ريال 7120 12 3840 ريال 7680 13 4130 ريال 8260 13 4410 ريال 8820 14 4700 ريال 9400 15 5000 ريال 10000

موعد الإعلان عن الأهلية

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن موعد نتائج الأهلية والتي ستكون للمسجلين الجدد فقط، ويتم الإعلان عنها في ديسمبر 2021 ويتم استلام أول راتب للضمان في يناير 2022 ويتم تقديم التظلمات على رابط المنصة ويتم الرد والبت فيها في خلال شهرين.