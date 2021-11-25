شروط الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين والفئات المستحقة 1443

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عمر شويل - جدة شروط الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين لقد تم وضع بعض الشروط والأحكام من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حتى يستطع المواطن في المملكة العربية السُّعُودية الحصول على الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين وذلك لمساعدة المواطنين على المعيشة والأعباء التي يواجهونها في الحياة وذلك يكون بصرف مبلغ من المال شهريا ولهذا فان العديد من المواطنين بالمملكة يقومون بالبحث عن شروط الضمان الاجتماعي ولذلك سوف نقوم من خلال مقالنا هذا بثقفني بذكر شروط الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين مع توضيح بعض الأمور التي تخض هذا الضمان الجديد أيضًا.

شروط الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين

تم وضع بعض الشروط من قبل الحكومة السُّعُودية حتى يستطيع المواطنين في المملكة العربية السُّعُودية من الاستفادة من الضمان الاجتماعي ويجب على من يرغب في الحصول على هذا الضمان أن تتوافر فيه كافة هذه الشروط والأحكام وهي تتمثل في الآتي:

على المواطن الراغب في الحصول على الضمان الاجتماعي أن يكون مقيم بشكل دائم في المملكة العربية السُّعُودية.

لا بد ألا يقل عمر المواطن المتقدم عن 35 عاماً.

يشترط على المواطن أن يقوم بتقديم جميع الأوراق والمستندات التي تؤكد الحالة الاجتماعية خاصة للعاطلين وأيضاً وأصحاب الدخل المحدود.

يشترط على المواطن أن يقوم بإحضار الأوراق والمستندات التي تدل على أنه لم يحصل على أي مساعدات من أي مؤسسات آخرى.

لا بد من أن يقوم المواطن بتقديم ما يثبت عدم وجود أي أملاك أو عقارات.

يجب أن يقوم المواطن بإحضار ما يثبت عدم قدرته على العمل.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

بعد استيفاء شروط الضمان الاجتماعي ؛ سوف يستطيع كافة المواطنين العاطلين في المملكة العربية السُّعُودية القيام بالتسجيل في برنامَج الضمان الاجتماعي وذلك يكون بإتباع الخطوات الآتية:

أولا على المواطن المتقدم الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالضمان الاجتماعي.

ثم بعد ذلك يقوم بالضغط على أيقونة الخِدْمَات الإلكترونية للمنشآت.

بعدها يقوم المواطن باختيار مستخدم جديد والقيام بتدوين كافة البيانات ثم يقوم بالضغط على زر التالي.

يتم بعد ذلك تسجيل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الخاص بالمستخدم.

على المواطن أن يقوم بتدوين كافة البيانات المطلوبة.

ثم الضغط على أيقونة تسجيل.

يجب أن يقوم المواطن بالحفاظ على رَقَم الضمان الاجتماعي وذلك لاستخدامه عند الحاجة للاستعلام عن حالة القبول.

الفئات المستفادة من الضمان الاجتماعي الجديد

لقد تم تحديد الفئات التي تستحق الاستفادة من الضمان الاجتماعي من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهذه الفئات تتمثل في الآتي:

العائلة التي يكون العائل لها قد تجاوز عمره 60 عاماً.

الأطفال الأيتام.

المواطن الذي لديه إصابة كليه أو جزئية التي لا يستطيع العمل بسببها أو من تعدى عمره 60 عاماً.

العائلة التي فقدت العائل لها مثل (المطلقات، والأرامل، الأسرة المهجورة).

الأسرة التي يكون العائل لها من مدنيين المخدرات وذلك حتى يتم إثبات هذا من الجهات الرسمية.

المرأة التي تعول أسرة وقد تجاوز عمرها الكبر ولا يمكنها القدرة على العمل وأيضاً المرأة الأرملة العذباء الذي لديها إصابة جسدية توقفها عن العمل وأيضاً المطلقة من رجل سعودي الجنسية.

الحد المانع لصرف الضمان الاجتماعي

تم وضع حد مانع لصرف الضمان الاجتماعي وذلك جاء من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهي تكون كالآتي:

الحد المانع للأسرة التي تتكون من فرد واحد فقط هو 2001 ريال سعودي.

الحمد المانع للأسرة التي يتكون عددها من فردين 2570 ريال سعودي.

أما عن الأسرة التي يكون عددها ثلاث أفراد فيكون الحد المانع لها هو 3140 ريال سعودي.

إذا كانت الأسرة تتكون من أربع أفراد يكون الحد المانع لها 3710 ريال سعودي.

الحمد المانع للأسرة التي تتكون من خمس أفراد يكون الحد المانع لها 4280 ريال سعودي.

الحد المانع لستة أفراد هو 4840 ريال سعودي.

الأسرة التي تتكون من سبع أفراد الحد المانع لها هو 5420.

أما عن الأسر الذي يكون عدد أفرادها ثمانية فرد الحد المانع لها 6000 ريال سعودي.

إذا كانت الأسرة تتكون من تسع أفراد يكون الحد المانع لها هو 6560 ريال سعودي.

أما عن الأسرة التي تتكون من عشرة أفراد يكون الحد المانع لها هو 7120 ريال سعودي.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا الذي قمنا فيه بالتعرف على شروط الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين ونحن إلى ذلك قد تعرفنا إلى طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي للعاطلين وقمنا من خلال هذا بالتعرف على الفئات المستفادة من هذا الضمان كما قمنا بذكر الحد المانع لصرف الضمان الاجتماعي.