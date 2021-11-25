خصومات 60% في اكسترا بالسعودية على الجوالات اليوم

تخفيضات اكسترا بالسعودية اليوم على الجوالات، حرصت اكسترا على أن توفر إلى عملائها من الحين للأخر أفضل الهواتف من أفضل الماركات بأقل الأسعار، كما أنها توفر إليكم خصومات وتخفيضات بنسبة 50%، فيوجد لاكسترا أكثر من فروع وجميعهم في انتظاركم ليوفروا إليكم أفضل الهواتف ومن خلال المقال التالي سنقدم إليكم أبرز الهواتف التي يتوفر العرض عليها من قبل اكسترا.

تخفيضات اكسترا في السعودية على الجوالات:

يشمل العرض على مختلف الهواتف من أفضل الماركات العالمية التي من بينها كلًا من التالي:

هاتف آبل أيفون 13، 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الوردي مع خصم بنسبة 2.62%.

هاتف سامسونج جالكسي إس 21 ألترا، 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الأسود.

هاتف هونر 50، 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت ومتوفر باللون الأخضر مع خصم 31.82%.

هاتف سامسونج جالكسي إس 21 ألترا، 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأسود مع خصم بنسبة 20%.

هواوي ميت باد 4 بوصة واي فاي 32 جيجا بايت ومتوفر باللون الرمادي مع خصم بنسبة 20.21%.

خصم على هاتف شاومي 11 تي برو، 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت، 8 جيجا رام مع خصم بنسبة 12%.

خصم على هاتف آبل أيفون 12، 5 جي مع مساحة 64 جيجا بايت ومتوفر باللون الأحمر.

خصم على هاتف سامسونج جالكسي إس 21، 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت ومتوفر باللون الرمادي.

خصم على هاتف فيفو إكس 60 برو، 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الأسود.

خصم على هاتف تكنو بوفا 2، 4 جي مع مساحة 128 جيجا بايت ومتوفر باللون الأسود.

هاتف أوبو إيه 94، 4 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون البنفسجي.

هاتف جالكسي إس 21 إلترا مع مساحة 128 جيجا بايت ومتوفر باللون الفضي.

هاتف جالكسي إس 21 ألترا، 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت ومتوفر باللون الأسود.

المزيد حول اكسترا في المملكة العربية السعودية:

يحتوي العرض على مختلف أنواع الهاتف من الماركات العالمية، فعزيزي العميل يمكنك الآن التواصل مع اكسترا بأي فرع من الفروع المنتشرة في المملكة العربية السعودية، وسوف تحصل على كل ما ترغب فيه من هواتف وبأقل سعر بكل تأكيد.