نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم شكاوى شركة الكهرباء 2022 في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشركة الكهرباء السعودية تقدم العديد من الخدمات ومنها رقم شكاوى شركة الكهرباء الذي يساعد المواطنين على تقديم أي شكوة بخصوص الأعطال، كما تعتبر من أحد أكبر الشركات التي تعمل بقطاع الطاقة الكهربية ليس بالشرق الأوسط فقط إنما أيضا بشمال أفريقيا كل، كما أنها شركة سعودية تم تأسسها عام 200 بشهر نيسان وذلك تم عندما حدث الدمج لشركات الكهرباء الأربعة التي كانت بالمنطقة الإدارية الرئيسية بالمملكة وأيضا بالإضافة إلى الشركات المتعددة الخاصة بإنتاج الكهرباء بالمنطقة الشمالية للمملكة.

والنشاط الأساسي للشركة هو إنتاج الطاقة الكهربية ونقلها ثم توزيعها للقطاعات المختلفة كالصناعية والتجارية والزراعية والسكنية المتواجدة بكل أنحاء السعودية، ويبلغ عدد المشتركين بالشركة إلى عشرة ملايين وخمسمائة ألف فرد، والحكومة السعودية تمتلك 74.3٪؜ من عدد الأسهم وشركة أرامكو تمتلك 6.9 ٪؜ من عدد الأسهم ونسبة 8.8 ٪؜ من عدد الأسهم فهي تقع فنقاط للبورصة السعودية.

الرقم أعطال شركة الكهرباء

الشركة السعودية تسعي جاهدة لتوفير الخدمات الكهربية وتقديمها بأرقي صورة لكل قطاعات ومساحات المملكة، فقامت بتوفير طرق وقنوات التواصل بين المواطن وجزء من أقسام الشركة حتي يتمكن المواطن السعودي من تقديم بلاغات في حالة إذا لم يكن مستفيد بالطريقة الكافية أو سوء الخدمة أو إبلاغ عن اعتراض أو وضع ملاحظات على الخدمات والأرقام هي.

هناك رقم خاص بالأعطال والطوارئ وهو 933.

الرقم الخاص بالمشتركين في الشركة 920001100.

رقم الهاتف الخاص بالشركة السعودية للكهرباء 92000022.

ولإصدار البلاغ من خلال هذا اللينك من هنا.

تطبيق شركة الكهرباء للهواتف الذكية

قامت الشركة بإصدار هذا التطبيق لكي تحسن الخدمات وتزيد من ثقة المواطن بها ومن هذه الخدمات ما يلي :

الخدمة الخاصة بنقل الملكية. خدمة الإبلاغ عن حساب لا ينتمي للي المشترك الخدمات الخاصة بحجز المواعيد. خدمات طلب الفواتير. خدمات الاطلاع على خطة الأقساط. الخدمات الخاصة باستعراض كل طلبات وبلاغات المشترك. خدمة تسجيل المشترك. خدمات حسابي التعرف ع الحساب وجميع الخدمات خدمات مركز الرسائل. ويمكن تحمل هذا الابلكيشن من App Store للايفون، وللاندرويد من Google play.

الأنشطة الرئيسية للشركة السعودية للكهرباء

مساهمات هذه الشركة جعلتها بالمرتبة الثامنة عشرة بين مئة وتسعين دولة وهم أفضل الدول في التوصيل الكهربي للقطاعات، فهي تتساهل مع العميل سواء كان في الرسوم التي بجب أن يدفعها أو المدة الخاصة بتوصيل الكهربا، وهي لها نشاطات عديدة منها: