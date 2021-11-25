رابط الاستعلام عن صلاحية هوية المقيم بـ رقم الإقامة 1443

يعتبر موضوع الاستفهام عن صلاحية هوية المقيم من أهم الأشياء التي يتم البحث عنها من خلال العديد من الأشخاص على جميع محركات البحث العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنه يهتم جانب كبير من المواطنين السعوديين والوافدين بكيفية الاستفهام عن صلاحية الإقامة التابعة لهم عن طريق الانتقال إلى الموقع الرئيسي الخاص بالبوابة الإلكترونية التي تقوم بتوفير الكثير من الخدمات لجميع المواطنين في السعودية وللمقيمين في أرضها، وقد اهتم جميع الأفراد معرفة الميعاد الخاص بانتهاء صلاحية الإقامة بعد أن قامت الحكومة السعودية بفرض عقوبات وغرامات على كل شخص يتأخر عن عملية تجديد الإقامة فور انتهائها بثلاث أيام.

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كيفية الاستعلام عن صلاحية هوية المقيم

من الممكن لجميع المقيمين والوافدين في السعودية بمعرفة الموعد القادم بتاريخ انتهاء الإقامة الأشخاص، وكيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة بطريقة سهلة من خلال الخطوات الآتية:

يتم الانتقال إلى الموقع الخاص ببوابة أبشر الإلكترونية .

يتم تسجيل الدخول إلى الموقع ويتم كتابة الاسم و رقم الهوية وكلمة السر.

يتم كتابة كود التحقق.

ثم يتم اختيار خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة الموجودة في قائمة الخدمات الإلكترونية.

يتم إدخال رقم الإقامة و كود التحقق ثم يتم ظهور جميع المعلومات عن الإقامة.

شروط تجديد هوية المقيم

من أجل أن يتم تجديد صلاحية الإقامة فقام الخاصة بالمقيمين في المملكة يجب توافر هذه الشروط الآتية: