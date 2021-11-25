خطوات التسجيل في منصة تراضي وكيفية الاستعلام عن طلب

خدمات إلكترونية عديدة توفرها وزارة العدل السعودية من خلال موقعها الإلكتروني، إضافة إلى المنصات التابعة لها، إذ يمكن التسجيل في منصة تراضي الإلكترونية التابعة للوزارة، وإنجاز الخدمات العدلية التي يحتاج إليها المواطنون والمقيمون في المملكة العربية السعودية بكل سهولة، دون الحاجة إلى زيارة المحاكم أو المكاتب العدلية وضياع الوقت والمجهود، فضلا عن التعرض إلى الأمراض الفيروسية، نتيجة الزحام في هذه الأماكن.

خطوات التسجيل في منصة تراضي الإلكترونية

ويُمكن التسجيل في منصة تراضي الإلكترونية، لإنجاز الخدمات العدلية في السعودية، وذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات على النحو التالي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة تراضي. النقر على تسجيل من الصفحة الرئيسية للمنصة. تسجيل الدخول إلى المنصة من خلال بيانات النفاذ الموحد. اختيار الدخول بكلمة السر ورسالة نصية. إدخال اسم المستخدم. كتابة كلمة السر التي يدخل بها المواطن أو المقيم في منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية. إدخال رمز التحقق بشكل صحيح. النقر على تسجيل الدّخول، وإمكانية الاستفادة من جميع الخدمات العدلية التي توفرها المنصة.

طريقة الاستعلام عن طلب في منصة تراضي

ومن بين الخدمات التي يمكن الاستفادة منها في منصة تراضي الإلكتروني، الاستعلام عن طلب صلح أو أي طلب تقدم به المواطن أو الوافد إلى المملكة، وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة تراضي. النقر على تسجيل من الصحفة الرئيسية للمنصة. إدخال اسم المستخدم. وكتابة كلمة السر في المكان المخصص. الذهاب إلى الاستعلام عن حالة الطلب. النقر على استعلم للذهاب إلى صفحة إدخال المعلومات المطلوب بشأن الاستعلام عن الطلب. إدخال رقم الطلب في في المكان المخصص. وكتابة رقم الهوية الوطنية. وإدخال الرمز المرئي بشكل صحيح. النقر على بحث لمعرفة تفاصيل الطلب.

الاستفسار عن وثيقة عبر منصة taradhi

ومن الممكن الاستفسار عن أي وثيقة عبر منصة taradhi الإلكترونية، وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات: