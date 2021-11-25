طريقة تقديم طلب تجنيس في السعودية 1443 والشروط المطلوبة

في ظل رؤية المملكة العربية السعودية 2030م، وتوجهات خادم الحرمين الشريفين، فإنه أصبح من الممكن تقديم طلب تجنيس في السعودية 1443هـ، وفق شروط معينة، أبرزها تميز الراغبين في اكتساب هذه الجنسية في العديد من المجالات أو العمل في الاستثمارات التي تعود على المملكة بالنفع، وفي الوقت نفسه تعمل على تنمية المجتمع السعودي وتنهض به.

طريقة تقديم طلب تجنيس في السعودية 1443

ويمكن للمقيمين في المملكة العربية السعودية تقديم طلب تجنيس في السعودية 1443هـ، وذلك من خلال ابتاع هذه الخطوات:

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية. اختيار أبشر أفراد. النقر على خدماتي. واختيار خدمة حجز موعد. تحديد الموعد المناسب لتقديم الطلب في أقرب مكتب من مكاتب الأحوال المدنية. تحديد سبب حجز الموعد وهو طلب الجنسية. الذهاب إلى مكتب الأحوال المدنية في الموعد المحدد. تقديم الوثائق المطلوبة، وهي قيد الطلب في سجل قيد الوارد، وقسيمة لها تاريخ ورقم قيد الطلب، وملء نموذج الجنسية، وتقديم صورة طبق الأصل من الوثائق. خضوع الطلب للفحص. إصدار قرار التجنيس في حالة الموافقة على الطلب، أو رفض الطلب مع الأسباب.

شروط التجنيس في المملكة العربية السعودية

وتحتاج عملية التجنيس في المملكة العربية السعودية، شروطًا لا بد من استيفائها، وهي كالتالي:

أن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد.

ولا بد من يكون المتقدم للحصول على الجنسية السعودية بلغ سن الرشد.

وأن يكون سليم العقل والجسم.

وأن يكون لديه مصدر رزق مشروع في السعودية.

كما يجب أن يكون مقيما لمدة لا تقل عن 10 سنوات متتالية.

وأن يكون حسن السير والسمعة والسلوك.

وأن لا يكون قد صدر ضده حكم بالسّجن في جريمة أخلاقية.

شروط تجنيس زوجة المواطن

وإذا أرادت الزوجة الأجنبية للمواطن السعودي الحصول على الجنسية السعودية، فإن ذلك يتطلب استيفاء الشروط التالية:

إثبات العلاقة الزوجية بالمواطن السعودي.

التنازل عن الجنسية الأصلية أمام القضاء.

عدم وجود قيود أو ملاحظات على الزوجة.

أن تكون الزوجة مقيمة في المملكة.

مرور 5 سنوات على الزواج.

يكون الزواج وفق نظام الزواج في المملكة من الأجنبيات.

تقديم إقرار بعدم أسبقية تعرّضها لحكم قضائي.

شروط منح الجنسية السعودية للأرملة الأجنبية

ومن الممكن أن تمنح الأرملة الأجنبية لمواطن سعودي الجنسية السعودية، وذلك وفق الشروط التالية: